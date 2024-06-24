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超思蛋案充滿謊言 民眾黨要調查農部

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

超思就是為了農委會（農業部前身）專案進口雞蛋才成立！」民眾黨立委黃國昌24日召開記者會表示，2022年9月成立的超思很快就收到日本進口雞蛋專案，不僅合約內容不明，進口數字前後更有落差600萬顆。民眾黨立委張啟楷質疑，中央可能存在浪費、甚至有官商勾結的情況，並強調會透過國會調查權持續追蹤。

超思問題早有跡象

民眾黨24日召開記者會揭露農業部與中央畜產會的謊言，要求行政機關負起責任，並追究相關失職責任。黃國昌說，此次記者會有邀請農業部代表與中央畜產會的代表出席，但部會都拒絕派代表參與記者會。

黃國昌指出，資本額50萬的超思於前年接到農委會7億雞蛋大單，引發社會疑慮，但其實早在2022年，超思就曾從日本專案進口雞蛋。他指出，這家公司在2022年9月5日成立，不僅隨即接到專案進口的訂單，22天也收到相關購蛋費用，「超思公司就是為了專案進口而成立！」

他進一步指出，對於超思專案從日本進口雞蛋的合約，農業部的說法也是一變再變，如農業部就曾指出，超思未簽訂進口貿易合約書，僅以電話方式聯繫相關作業，但關鍵在於政府到底給超思多少服務費，農業部至今都拒絕提供細項。

調查權劍指農業部

黃國昌更質問，「超思到底進口多少雞蛋？」農業部給出的數字也是前後矛盾，今年五月指出前年從日本進口18萬箱雞蛋，六月又改口說只進口15萬箱雞蛋，前後落差3萬箱，約500到600萬顆雞蛋。

張啟楷指出，針對超思雞蛋專案，農業部不僅拖延提供資料，還存在浪費民脂民膏的疑慮，甚至可能有官商勾結的情況，否則一家資本額五十萬的公司成立後，竟能隨即接到1億8千萬的大單。他更指出，前年日本爆發禽流感疫情，導致蛋價高漲，中央與超思怎麼會搶疫區生產又昂貴的雞蛋呢？

他強調，農業部一再欺瞞，甚至以「行政調查送檢調」為理由，拒絕提供相關資料，如今國會改革法已經通過，民眾黨將會透過國會調查權持續追蹤。

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