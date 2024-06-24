3寶媽照顧4月嬰窒息亡 法官：責任重大、過程辛苦判緩刑

新竹28歲陳姓3寶媽全職照顧4個月大的兒子，去年某日餵完奶後，將兒子平躺放在雙人床上，導致男嬰掉落至床邊與堆置物品之間空隙又嗆奶，加上玩偶獨角獸貼在臉上，最終窒息送醫不治。法官認為，陳女當時照顧3名未成年子女，責任重大且過程辛苦，加上男嬰父親也到庭請求法院從輕量刑，最終依過失致死罪判刑5月，緩刑2年。

判決書指出，陳女去年某日下午5時20分餵兒子喝完牛奶後，將兒子平躺放在女兒臥室雙人床上，晚間7時許查看後便離開臥室，8點多再去查看時，發現兒子側躺在雙人床與衛生紙間的床邊間隙中、獨角獸填充玩偶在臉上，其背部朝衛生紙，一隻腳在床邊間隙中、一隻腳在床上，已無呼吸，送醫急救無效。

法官認為，陳女未將新生兒安放專屬嬰兒床，而是將男嬰平躺安放在臥室雙人床上，且床上堆置填充玩具、毛毯、枕頭等鬆軟物品，雙人床又與旁邊衛生紙存有間隙，加上陳女離開臥室，使男嬰處於無法隨時照看其生理現象之風險狀態，造成外呼吸道阻塞及奶狀物吸入導致窒息。