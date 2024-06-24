余天夫妻視訊在押女婿溝通 希望余苑綺子女一起到我們家
余天夫妻因女兒余苑綺2022年罹癌過世留下一對家人，今天上午至士林地方法院家事調解庭，女婿陳鑒Gary日前，因涉詐騙集團車手頭，落網遭羈押，今天未提訊，而是視訊開庭。余天夫妻庭後指出，希望兩個可以一起到我們家，要探視隨時都可以。
余天庭後表示，今天是調解庭，我們跟陳鑒視訊對談，還在溝通中，希望為了他們的利益，「希望兩個一起到我們家，給他們教育」，陳鑒目前在討論中，可能安排下次再調解。
對於陳鑒有無新對象，余天夫妻認為，「不想去了解，鼓勵他年輕要交朋友就去教，不會忌諱我們，要交要交好一點的」李亞萍輕聲細語說，培養小孩還要花很多金錢，我們可以幫他就幫他，心不要急，「也許這次心急才會想些有的沒的」。
余天說，目前陳鑒家裡沒人照顧，乾脆就來我們家，我們來照顧，要探視隨時都可以。對於陳鑒遭羈押一事，余天哽咽說，為了他們的利益，也為了陳鑒著想，減輕陳鑒的壓力，剛剛視訊看到陳鑒頭髮都沒剪，看到他這樣也覺得難過、心酸。余天夫妻庭後簡短說明後，搭車離開，預計下次再出庭調解。
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