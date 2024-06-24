將成為大法官被提名人？前法務部長蔡清祥：無接受提名意願

有媒體報導指稱，前法務部長蔡清祥可望比照先前法務部長城仲模升任司法院副院長的例子，成為大法官的被提名人，蔡清祥今天為此表示，並無接受提名的意願。

蔡清祥發布聲明表示「本人自法務部部長一職卸任時，即曾表示不再擔任公職；至於有媒體提到本人可望被提名擔任大法官一事，本人並無接受提名的意願，謝謝大家」。

媒體報導，由於司法院長許宗力等7名大法官2024年10月底任期將屆滿，總統賴清德將提名新的接任人選，法界傳出，最快7月賴清德將核定由副總統蕭美琴擔任提名審薦小組召集人，公開接受各界推薦人選。

報導還說，剛卸任的前法務部長蔡清祥，資歷完整，可望比照先前法務部長城仲模升任司法院副院長的例子，成為大法官被提名人。