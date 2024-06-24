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管教學生勾脖子、搧巴掌 法官判國小師坐牢去

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某國小李姓教師管教學童勾住學童脖子拖行、搧學童耳光致學童成傷，台北地院審理，李辯說，老師無法管學生才造成「國中生殺人案」，法官認為，李犯後態度不佳，依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月。

法官認為，李的犯行適用兒童及少年福利與權益保障法，影響傷害罪的法定本刑，他的刑度不得易科罰金，如判刑確定得坐牢。可上訴。

李姓教師在台北市中山區某國小任教，2022年9月27日被害學童與同學拉扯打鬧，李上前制止；檢方指控，李當日下午數次以右手強行勾住學童的脖子往前拖行，造成學童胸部擦傷，家長提告，李被訴。

法院審理，李坦承對學童抓、勾、拉、推，辯稱案發當下現場落差有2米，身為老師有義務告知小朋友，因小朋友態度不好才去抓人，但後來有向學童道歉；李姓教師的辯護人說，李在行使教師懲戒權，可阻卻違法。

法官勘驗監視器、綜合證人說詞認為，李姓教師多次強行勾住學童脖子、推點學童的額頭，並搧巴掌傷害學童，根本不合法，不在教師懲戒權範圍內。

判決說，李是國小教師，為人師表卻以暴力傷害、強制使學童無法離去，學童雖僅有胸部擦傷，但身心發展已有戕害。

判決書說，李開庭時雖曾起身對家長致歉，卻未深自檢討，還責怪因教師無法管教學生才會造成「國中生殺人案」，李還稱人本基金會經家長同意將衝突影片上網，疑在透過輿論壓力要求和解金，態度不佳。

法官考量李的妻子也是老師，配偶可以照顧2名未成年子女，可降低對李處以自由刑可能對子女造成的影響，判李有期徒刑4月，不諭知得易科罰金。

示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

傷害罪 教師 殺人

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