「楚門世界」台灣版！ 高雄校長在好友家裝滿針孔 沐浴更衣看光光

高雄某國小張姓校長涉嫌在友人家中浴室裝針孔，偷拍好友的女兒、胞妹多次，張一度曾被好友抓包，沒料又繼續裝設針孔，檢警偵辦時，依據查扣資料認定張涉嫌偷拍多達十多次，今偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪嫌起訴，張目前在押，將移審法院由法官裁定後續處分。

據了解，張男2年前入住好友住處，卻不顧雙方友情，入住以後在家裡浴室天花板裝設針孔，偷拍好友就讀高中的女兒，且不僅浴室有裝針孔，連客廳、房間都裝攝影機，好友女兒生活宛如電影「楚門的世界」，整個更衣、生活場景都被張男一覽無遺。

張一度曾被好友抓包，沒料死性不改又繼續裝設針孔，今年4月間，偷拍行為再被抓到，好友選擇不再隱忍報警。

檢警獲報後展開偵辦，發現張男不僅偷拍好友的未成年女兒，連今年搬入同址同住的好友胞妹，也淪為他偷拍的被害人，沐浴過程全被張男在浴室裝設的攝影機拍下，好友女兒、好友胞妹2人，至少多次沐浴、如廁畫面都被張男錄影珍藏。

鼓山警分局獲報後，報請檢察官指揮，今年4月26日至住處、學校辦公室搜索，並拘提校長到案說明，因校長案發後刪除檔案，疑有滅證情事，檢方複訊後依兒童及少年性剝削防制條例及無故攝錄未成年性影像罪嫌聲押獲准。

張姓校長51歲，具有教育博士學位，在教育圈任教超過25年，2016年起遴選上校長，4年前才調到目前學校任職，因偷拍被收押，震驚高雄教育圈，高雄市政府火速解聘，且永不任用。

家長人心惶惶，憂心校內學生是否成偷拍受害者。但檢警檢視查扣影像，犯案地僅在民宅浴室，並非校園，也無校內學童受害，案發後校園進行反針孔監測，沒有發現任何異狀。