家門不幸！丈夫與17歲女兒嘿咻 人妻傷心擬討公道PO影片吃官司

失婚婦人扶養2名女兒再嫁，2023年2月初，她在小女兒手機看到17歲大女兒與第二任丈夫嘿咻影片，涉嫌將影片傳給長輩想尋求公道，她因此吃上官司。台南地院法官認為，發生此案是家門不幸，她傳送影片的目的是在尋求支持，並非為滿足一時私慾或有其他不法目的，依供人觀覽少年性交影片罪，判她4月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，緩刑期內應付保護管束。

判決指出，2023年2月5日，女被告在鄰居住處看到小女兒手機內有第二任丈夫和她17歲大女兒的1段性愛片，她非常生氣，先要求小女兒把這段不倫性愛影片，以LINE通訊軟體傳到她的手機內。她並把不倫影片轉傳給叔叔與叔母和丈夫。丈夫把這段影片刪除；叔母則把影片備份到隨身碟，案經警方報請檢方偵查起訴。

法官表示，考量被告婦人開庭時坦承犯行，發生此案是家門不幸，她本身也是受害者，她傳送影片的目的是在尋求支持，並非為滿足一時私慾或有其他不法目的，她沒有前科而是一時失慮、觸犯法網，因此判她4月徒刑、得易科罰金，緩刑2年，緩刑期內應付保護管束。法院並沒收其存有不倫影片的手機。

律師江信賢說，此案丈夫對再婚妻子所扶養的17歲繼女發生性行為，如少女是遭繼父以強暴、脅迫或其他違反意願的強制手段發生性行為，依法是屬於刑法第221條強制性交的犯行，可處3年以上至10年以下有期徒刑，並可依照兒童及少年福利法等規定加重其刑至二分之一。