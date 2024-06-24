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台中少婦月花13萬爆買叫外送 批夫「爛人、不持久」…離婚准了

台中少婦每月爆買13萬叫外送 批夫「小雞雞」離婚准了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對夫妻奉子成婚，育有一女，但人夫指控婚後感情不睦、經常爭吵，妻子除哭鬧、摔東西、以死相逼等精神虐待外，還辱罵他「小雞雞」、「不持久」，妻子每月愛消費、叫外送，每月花費超過13萬元，雙方已經分居1年多，婚姻無法維繫，訴請離婚，要求妻給付女兒扶養費，以及他代墊撫養女兒費用17萬餘元，一審判准二人離婚，妻子每月得給撫養費9000元至成年為止，另給付16萬餘元費用。

判決指出，台中市一對夫妻在2020年12月奉子成婚，育有一名未成年女兒，不過人夫指控，兩造感情基礎不牢固、個性不合，妻子雖然是家庭主婦，但未能體恤他工作辛苦，還喜歡計較雙方付出多寡，他下班後若沒有馬上幫女兒洗澡、洗奶瓶，妻子就會開始抱怨，甚至情緒失控要求他下跪、哭鬧等。

人夫還控訴，婚後二人經常爭吵，妻子還會恣意批評他的父母，屢稱「嫁給你很衰」、「你壞事做太多害到家人很衰」，甚至還會罵他「小雞雞」、「不持久」、「胖子」、「爛人」等語。

人夫也說，妻子經常會藉由摔東西、自打巴掌、下跪、哭鬧等舉動逼迫他順從其意，或以此發洩情緒，甚至會以尋短相脅、每次吵架就持刀相脅等；若他未即時接聽妻子來電，妻子就不斷奪命連環CALL，甚至無端懷疑他，令他婚後長期生活在妻子精神暴力行為中，精神極其痛苦。

人夫還說，妻子不體恤他工作辛苦，卻愛購物消費，浪費成習，每月平均花費高達9至13萬元，妻子是家庭主婦，卻三餐都叫外送，不願意親自下廚煮飯，每月外送餐費高達1.7元以上，造成家庭經濟狀況入不敷出。

人夫說，雙方已在2022年5月間分居迄今，婚姻已難維持，因此像台中地院訴請離婚，另外請求妻子需給付女兒至成年每月9000元撫養費，以及他在分居期間替女兒繳交的學費等費用17萬餘元。

台中地院審理期間，人妻未出庭為自己辯護，法官認為人夫提供的LINE對話、照片等紀錄可做佐證，採信人夫說詞，認為二人婚姻關係只剩形式，二人都無維繫婚姻的意願，已生破綻無恢復之望，判准二人離婚，人妻需負擔女兒每月9000元撫養費至成年，另外需給人夫16萬餘元，仍可上訴。

台中市一名人夫指控妻子長期精神虐待，未分擔家庭主婦責任，每月還爆買13萬元，訴請離婚，台中地院判准。示意圖／Ingimage
台中市一名人夫指控妻子長期精神虐待，未分擔家庭主婦責任，每月還爆買13萬元，訴請離婚，台中地院判准。示意圖／Ingimage

人夫 婚姻

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