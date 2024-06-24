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洩漏證詞、偷拍卷證 詐團辯護律師洩密遭訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

律師涉詐團案件連環爆，繼律師鄭鴻威（中）被控洩漏偵查內容給詐團後，台中也傳出律師洩密為詐團串供事件。本報資料照片
律師涉詐團案件連環爆，繼律師鄭鴻威（中）被控洩漏偵查內容給詐團後，台中也傳出律師洩密為詐團串供事件。本報資料照片
台中檢警破獲詐騙集團，發現擔任辯護人的陳姓、紀姓律師涉洩漏偵查秘密，陳涉嫌趁律見把在押人犯供詞洩漏給詐團，並透過紀姓律師翻閱、偷拍聲押理由卷證。陳到案坦承，紀則否認，檢方依洩密罪起訴二人；其中紀曾因洩密遭判刑七月，緩刑期間再犯，檢方建請法官從重量刑，若有罪確定恐須入獄。

律師涉詐團案件連環爆，近期律師王晨桓捲入「ＡＣＥ王牌交易所」虛擬資產詐騙案，並當詐團軍師被起訴；「通靈律師」群組主持人鄭鴻威在內十六名律師也涉嫌和詐團勾結落網。

台中檢警去年九月偵破陳姓男子為首電信詐欺案，陳涉利用他人個資轉售，又擔任第一線話務手行詐一一七人，檢察官同月八日聲押禁見獲准；詐團事後聯絡陳姓律師「進場幫忙」，交代「要了解筆錄大概說了哪些」；陳三天後由事務所員工到看守所律見陳男，依他供述犯罪模式、分工，及共犯認罪與否等製作「案件辦理紀錄表」。

陳姓律師明知律見時所說案情涉及偵查秘密，卻將「案件辦理紀錄表」傳到ＬＩＮＥ群組，洩露給詐團。檢警同月十九日抓到詹姓共犯時，發現詐團早已知悉檢警偵辦內容，還成立「法扶資訊同步」群組圖謀串證，進而發現陳姓律師洩漏的檔案。

檢方也查出，陳姓律師為取得檢方聲押、法院羈押陳姓男子理由，找上另一名被告的紀姓律師，紀讓陳到事務所翻閱卷證，涉嫌洩密，陳還拿手機偷拍傳到工作群組。

檢方偵訊時陳姓律師認罪，稱紀不知他偷拍，紀則辯稱沒提供卷證給陳閱覽。檢方比對證詞、對話紀錄及扣案照片，依洩密、違反個資法起訴二人。

陳姓律師認罪承諾「未來不再受詐欺集團偵查案件委任，願盡最大心力彌補錯誤」，檢方請法院酌情量處適當刑責；紀三年前曾協助詐團串證、洩密，法院當時以他經此教訓「當知謹惕，無再犯之虞」判刑七月、緩刑四年；這次再犯，檢方建請從重量刑。

偷拍 律師 檢察官 王晨桓 詐騙集團

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