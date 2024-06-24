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律師淪詐團幫凶 檢：懲戒難嚇阻

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片
台中地檢署偵辦詐騙集團揪出兩名律師洩密，檢察官感嘆，釋字第七三七號解釋目的是保障被告辯護權，部分律師卻淪為詐團所用，「律師洩密不能睜一隻眼閉一隻眼」。

承辦檢察官戴旻諺在起訴書中提到，律師為在野法曹，業務執行攸關當事人權益、國家司法運作，有重大公益色彩。立法者遵循司法院大法官釋字第六五四、七三七號解釋，陸續解除辯護人在犯罪偵查程序中為被告辯護的禁錮，賦予更多權限，目的是盼能妥適維護被告權利，都是大法官、立法者對律師的尊重與信任，在嚴格要求保密的偵查階段例外賦予律師權利。

原因是過去偵查階段，檢察官對被告聲請羈押，辯護人無法得知理由，難以行使防禦權。二○一六年司法院大法官釋字第七三七號解釋，開放偵查中羈押審查程序辯護人得以閱卷；刑事訴訟法第卅三之一條也規定，辯護人偵查中羈押審查程序除法律另有規定外，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。

戴旻諺說，早年律師洩密很少見，近年卻頻傳，除干擾辦案，更甚者案件核心曝光，恐讓檢警抓不到主嫌，危害程度不容小覷。律師閱卷後續如何保密無相關規範，端賴律師品德、操守，一但跨越紅線，洩密難以追查，法規上恐有輕重失衡。

「律師洩密罪責輕、懲戒不痛不癢，顯已無嚇阻效力。」法界人士說，律師鄭鴻威擔任詐團軍師月入三百萬元，誘惑非常大，不難理解在權衡利益、被抓風險下，越來越多律師出賣靈魂；且律師業內日益競爭環境，詐團、販毒集團甚至已不需「砸重金」，就有律師搶著上門，有檢察官就感嘆，現在詐團根本不怕找不到律師。

法界也說，有捲入詐團案律師被起訴、獲交保後仍繼續執業，律師懲戒是行政處分，卻不能提早停權，讓具爭議、道德瑕疵的律師接案賺錢，顯然毫無嚇阻效力，不痛不癢。 

刑事訴訟 司法院 律師 檢察官 詐騙集團 販毒

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近年詐騙集團猖獗，由於獲利頗豐，除了黑幫競相投入外，司法圈也淪陷，其中又以律師竟成為詐團軍師、協助串供洩密的現象最為普遍，在野法曹遺忘「保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命」的律師誓詞，轉而成為詐騙集團殘害民眾的幫凶，實在令人不剩唏噓，關於律師倫理觀念的培養，恐怕得要再加強，不要成為律師職前訓練中聊備一格的樣板戲。

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