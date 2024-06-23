誇詐團上游「超強」…取簿手扭曲心態令法官惱火 遭重判還罰百萬

南投一名林姓男子為賺外快，加入詐騙集團當取簿手被捕，南投地院法官審閱相關證據，發現他竟誇連番成功得手人頭帳戶的上游「超強」，「以犯罪為樂的扭曲心態」惹惱法官，認為低度刑期難生嚇阻，重判2年7月，併科罰金100萬元。

判決書指出，林男在金屬製造業工廠擔任組長，月薪4萬元，經濟上小康，卻為了賺外快加入詐騙集團，與其他共犯共同收集他人的金融機構帳戶，並由他擔任取簿手，出面到指定地點拿取人頭帳戶，每拿取1個帳戶可得酬勞2000元。

林男在今年4月前往南投市某大賣場置物櫃，拿取簡姓女子交付的2張帳戶金融卡時，被警方逮個正著；檢警從他與其他詐團成員的訊息對話中，確認他在詐團中擔任取簿手，犯罪事實明確，依違反洗錢防制法將他起訴，移送南投地方法院。

南投地院法官審理時發現，林男與詐團成員密切聯繫，甚至抱怨「討厭埋包」，意即取得帳戶包裹後再放置去指定地點，不難看出，他對取簿相當有經驗，但他辯稱自己是初犯，只領過1次包裹，且不知道去拿的包裹是金融帳戶。

林男聽聞上手告知「0元廠商很穩，證件同一個，已經開了至少50個包裹，還沒死」，意即寄了50次都沒被害人報案，林男回稱誇讚「真假，超強」，這句「超強」令法官惱火，怒斥他為虎作倀，以犯罪為樂、為榮的扭曲心態，令人髮指。

南投地院法官認為，此類犯罪多從低度刑量處，難生嚇阻，導致唯利是圖者前仆後繼，為匡正詐欺洗錢亂象，調整量刑基準，刻不容緩，將林男以無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪名，重判2年7月，併科罰金100萬元。