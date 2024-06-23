前上校特種情報參謀官性騷被記大過 抗罰敗訴

已婚王姓前上校特種情報參謀官涉擁吻女同事，國防部軍情局認定構成性騷擾，處分大過1次。王男興訟抗罰，一審程序駁回遭二審廢棄發回。北高行更一審日前判王男敗訴，可上訴。

全案緣於，王男民國109年8月間於北市木柵動物園停車場在自己車上，強行擁抱及親吻女性同事，女方向軍方申訴。

王男表示，有以雙臂擁抱女方，原本要親她，她躲過，接著生氣下車，中間女方有回車上，聊一聊，沒有再碰她。

國防部軍事情報局性騷擾申訴會認定，王男性騷擾成立，違犯程度屬重度，建議處分大過1次懲罰；軍情局懲罰評議會決議處分大過1次懲罰；軍情局於110年4月底核定大過1次。王男後來退伍，他因不服懲罰令提起行政訴訟。

一審的台北高等行政法院認為，王男不得就懲罰令提起行政訴訟，本件不備訴訟要件，裁定駁回；案經抗告，二審的最高行政法院廢棄原裁定並發回，案件由台北高等行政法院更一審審理。

北高行更一審審理後認為，本件王男於性騷擾事件發生後自請退伍，原處分（記大過1次）是屬影響王男權利的具體措施，甚至足以改變軍人身分關係，王男就原處分提起撤銷訴訟加以救濟，符合有權利即有救濟的憲法原則。

更一審指出，軍方申訴會就王男成立性騷擾的事實認定 及法律適用並無違誤，原處分核予大過1次的懲罰，也沒有違誤，也無裁量濫用情形。

此外，王男主張時任軍情局局長作風強勢，評議會委員多為現任幹部、局聘律師等，與軍情局有利害關係，質疑是否因上級處置意志進行評議。

更一審認為，王男列席參與評議會議時，已見這些委員參與會議，他於評議會審查程序終結前，沒有向軍情局提出評議會相關委員迴避的申請，這些委員參與審議末 迴避，於法並無不合。

更一審認定，本件原處分對王男記大過1次，認事用法，並無違誤，日前判決王男敗訴，可上訴。