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聯電活動中心撿到Airpods 工程師據為己有這下慘賠
位於竹科的聯電耗資3億元打造聯園活動中心，讓員工可以從辦公室走到專屬的健身俱樂部，不過42歲張姓工程師，在聯園活動中心2樓拾獲曾男所持有市價約7490元的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」竟侵占入己，雖張男與曾男事後達成調解並賠償完畢，但新竹地院仍依侵占遺失物罪，處張男罰金6千元。緩刑2年。
判決指出，張姓工程師去年8月7日晚間7時10分許，在聯園活動中心2樓長椅上，拾獲曾男所持有的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」，張男事後並未歸還，反將耳機侵占入己。
曾男發現無線耳機遺失而報警，警方調閱聯園活動中心卡機歷史紀錄查詢，並透過耳機資訊及定位截圖循線找到張男，張男坦承拾獲耳機，並歸還給曾男，也和曾男達成調解並賠償完畢，曾男也表示願意給張男一次機會。
法官認為，張男任意侵占他人財物，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，所為實屬不該；審酌張男犯後坦承犯行，與周男達成調解並賠償完畢，最終依侵占遺失物罪，處張男罰金6千元。緩刑2年。
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