快訊

桃園大溪工廠大火...民眾聽到爆炸聲「黑色濃煙衝天」 國3數公里可見

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電活動中心撿到Airpods 工程師據為己有這下慘賠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

位於竹科的聯電耗資3億元打造聯園活動中心，讓員工可以從辦公室走到專屬的健身俱樂部，不過42歲張姓工程師，在聯園活動中心2樓拾獲曾男所持有市價約7490元的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」竟侵占入己，雖張男與曾男事後達成調解並賠償完畢，但新竹地院仍依侵占遺失物罪，處張男罰金6千元。緩刑2年。

判決指出，張姓工程師去年8月7日晚間7時10分許，在聯園活動中心2樓長椅上，拾獲曾男所持有的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」，張男事後並未歸還，反將耳機侵占入己。

曾男發現無線耳機遺失而報警，警方調閱聯園活動中心卡機歷史紀錄查詢，並透過耳機資訊及定位截圖循線找到張男，張男坦承拾獲耳機，並歸還給曾男，也和曾男達成調解並賠償完畢，曾男也表示願意給張男一次機會。

法官認為，張男任意侵占他人財物，欠缺法治及尊重他人財產權觀念，所為實屬不該；審酌張男犯後坦承犯行，與周男達成調解並賠償完畢，最終依侵占遺失物罪，處張男罰金6千元。緩刑2年。

42歲張姓工程師，在聯園活動中心2樓拾獲曾男所持有市價約7490元的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」竟侵占入己，最終被依侵占遺失物罪，處罰金6千元。緩刑2年。（示意）圖／報系資料照
42歲張姓工程師，在聯園活動中心2樓拾獲曾男所持有市價約7490元的「白色Apple Airpods Pro 2無線耳機1組」竟侵占入己，最終被依侵占遺失物罪，處罰金6千元。緩刑2年。（示意）圖／報系資料照

侵占 健身 新竹

延伸閱讀

瘦成「耳機腰」真的太誇張！趙露思狠甩6公斤整個人大消風　耳機直接卡腰上當腰帶

國軍退役少將、中校當共諜發展組織 最終有罪但獲緩刑定讞

聯電首推業界最先進的22eHV平台 迎合下世代智慧型手機顯示器應用

聯電首推業界最先進22eHV平台 促下世代智慧機顯示應用

相關新聞

這次沒有陳零九！ 德州撲克賭場才被抄...老闆450公尺外另起爐灶

北市大安警方月初才在東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，在頂樓招待所赫見藝人陳零九，孰料賭場老闆被抄後，在敦化南...

獨／驚傳又有律師踩紅線涉洩密 偵查能否保密全靠律師操守

近期律師洩密、淪詐團共犯醜聞頻傳，近日驚傳又有辯護人涉嫌洩漏偵查秘密遭查辦，檢察官發現，偵查中羈押開放辯護人閱卷、攝影，...

鄰居漏水糾紛鬧上媒體 婦人受訪亂爆料..落敗先賠一筆

高雄岡山朱姓、楊姓屋主長期因房屋漏水不睦，朱男在屋外掛上布條，指楊女「漏水硬賴我家還蓋違建」，因布條顯眼引來媒體採訪，兩...

將資料提供給詐團當「人頭帳戶」 法官視他為共同侵權人、判賠百萬元

陳姓男子將他申辦的銀行帳戶資料拿給詐騙集團使用，詐團假冒投資飆股，何姓女被害人匯款1百萬元到指定帳戶後被提領一空。陳被依...

律師淪詐團手中利刃 鄭鴻威案敲響警鐘官方有聽見？

近年詐騙集團猖獗，由於獲利頗豐，除了黑幫競相投入外，司法圈也淪陷，其中又以律師竟成為詐團軍師、協助串供洩密的現象最為普遍，在野法曹遺忘「保障人權、實現社會正義、促進民主法治為使命」的律師誓詞，轉而成為詐騙集團殘害民眾的幫凶，實在令人不剩唏噓，關於律師倫理觀念的培養，恐怕得要再加強，不要成為律師職前訓練中聊備一格的樣板戲。

聯電活動中心撿到Airpods 工程師據為己有這下慘賠

位於竹科的聯電耗資3億元打造聯園活動中心，讓員工可以從辦公室走到專屬的健身俱樂部，不過42歲張姓工程師，在聯園活動中心2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。