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台中業者開麥拉倫拒測不認酒駕 警拿出時序畫面打臉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違停在西區中美街，鐘拒絕警方酒測，麥拉倫被扣牌留置，跑車事隔8小時才被吊走。鐘今受訪時，否認酒駕，也澄清自己沒有不配合警方；警方表示，此案經調閱周邊監視器、警員密錄器，確認鐘即是駕駛者，依法告發無疑義。

第一警分局表示，針對鐘男受訪時，強調沒有酒駕，所以才拒測一事，經調閱執勤同仁的密錄器，以及現場周邊的路口監視器，釐清時序是當時鐘在今天凌晨2時47分3秒停車、48分22秒至28秒下車走到車頭，48分36秒警員即看到違規車輛上前詢問，聞到鐘有酒味，但鐘拒絕酒測後依法告發，執法無疑義。

涉案的業者鐘士豪今受訪時提到，案發時是因警方說明車子已被拔牌，無法駕駛，他拿走車內物品後，就把車子留在現場，沒有搞神隱，警方已聯絡上他，但他也強調，自己沒有酒駕，所以才拒測，也沒有不配合警方。

經查，鐘士豪過去曾接受媒體採訪，他就讀餐旅科系，求學期間打工賺取人生的第一桶金，25歲投入創業，曾開過飲料店、餐酒館，去年間在台中一中商圈斥資千萬元，打造第二家餐酒館「微光島嶼」。

第一警分局表示，公益所警員在今天凌晨3時許，巡邏經過西區中美街460號前發現一部麥拉倫跑車違規停車，上前攔查。

經查，開車的鐘姓男子（38歲）疑有酒駕情事，警方請他配合酒測，不過鐘男拒絕，警方當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單。

不過拖車業者到場後告知，因涉案車輛是麥拉倫跑車，如不以鑰匙解鎖車輛，縱使裝輔助輪移置，亦會造成超跑行車電腦設定損壞，警方只好依法先行查扣車牌，派員現地看管，經媒體報導後，鐘已回到現場配合警方移置作業。

經查，該輛涉案的麥拉倫跑車是2018年生產的570S Coupe，要價破千萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台中市鐘姓男子今天凌晨駕駛要價千萬的麥拉倫違規停車，鐘拒絕酒測罰款，不過鐘沒留鑰匙在場，導致拖吊業者無法移置，今天上午11時許，跑車已被移置。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子今天凌晨駕駛要價千萬的麥拉倫違規停車，鐘拒絕酒測罰款，不過鐘沒留鑰匙在場，導致拖吊業者無法移置，今天上午11時許，跑車已被移置。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝
鐘士豪就讀餐旅科系，在台中經營一家飲料店、兩家餐酒館。圖／本報資料照
鐘士豪就讀餐旅科系，在台中經營一家飲料店、兩家餐酒館。圖／本報資料照
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝
台中市鐘姓男子駕駛麥拉倫違停被警方發現，鐘拒測後警方告發，鐘今在媒體前否認酒駕，警方出具相關警員密錄器、路口監視器釐清。記者陳宏睿／翻攝

跑車 酒測 酒駕

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