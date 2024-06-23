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鄰居直接入屋要他「小聲」 竟抓他頭撞牆下場出爐

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮林姓男子不滿鄰居周男直接推門進入他套房內要求降低音量，盛怒下竟強力推門，利用門扇衝撞周男，導致周男摔倒在地，又用力推扯周男頭部撞擊牆面、地面，最終造成周男全身擦挫傷。新竹地院依傷害罪，判林男拘役30日，易科罰金3萬元。

判決書指出，去年1月25日上午11時2分許，周男因不滿林男房間音量過大，直接推門進入林男套房內，向其要求將房間內音量降低，雙方因而起口角爭執。林男因而心生不滿，竟以雙手強力推門，利用門扇衝撞周男，導致周男遭門扇撞擊後，並因受力而向後摔倒在地。

周男起身後與林男互相推擠、拉扯，並從雙方套房內打至套房外，林男又徒手用力推扯周男頭部撞擊牆面、地面，導致周男受有頭部挫傷、右側肩部、左側肘部、左側前臂、左側小腿擦傷挫傷等傷害。

法官認為，林男為有相當社會歷練之人，當知人際相處本應相互尊重，縱有紛爭，亦應循和平理性之途徑，以合法之方式解決，當不可動輒拳腳相向，林男不思此為，率爾對周男施以暴力手段，審酌林男坦承犯行，最終依傷害罪，判林男拘役30日，易科罰金3萬元。

林姓男子不滿鄰居周男直接推門進入他套房內要求降低音量，盛怒下竟強力推門，利用門扇衝撞周男，導致周男摔倒在地，又用力推扯周男頭部撞擊牆面、地面，最終造成周男全身擦挫傷。示意圖／ingimage
林姓男子不滿鄰居周男直接推門進入他套房內要求降低音量，盛怒下竟強力推門，利用門扇衝撞周男，導致周男摔倒在地，又用力推扯周男頭部撞擊牆面、地面，最終造成周男全身擦挫傷。示意圖／ingimage

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