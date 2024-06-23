鄰居漏水糾紛鬧上媒體 婦人受訪亂爆料..落敗先賠一筆

高雄岡山朱姓、楊姓屋主長期因房屋漏水不睦，朱男在屋外掛上布條，指楊女「漏水硬賴我家還蓋違建」，因布條顯眼引來媒體採訪，兩家人爭執鬧上新聞版面，但楊女受訪時所提指控，被朱男反駁稱非事實，提告索賠10萬元，法院審理後，認定楊女確實未經查證亂說，判賠5萬元。

岡山區一處透天住宅社區，去年4月一間民宅屋外掛上兩條顯眼布條，一條指「你家漏水硬賴我家，你家一到三樓違建何時拆」、另一條則說「被她知道的越多，她到處講八卦的越多」。

外界原以為是兩家人互控，經了解後為同一名朱姓屋主所掛，主因是朱男和隔壁鄰居楊女長期有漏水糾紛，楊女指朱男施工造成漏水，雙方長期不睦。

去年有電子媒體看到布條後前往採訪，朱男、楊女均受訪，但楊女受訪時，指朱男「挖我的女兒牆挖整排，經過幾年後，我們家的牆角都滲水進來，市政府來勘查的時候我帶他上去，然後他看到市政府的車，就拿鐵鎚或是什麼要進來打我或是怎樣。」

朱男看到楊女受訪內容氣炸，認為他從未挖過楊女家裡的女兒牆，也未拿鐵鎚或其他物品作勢攻擊，楊女卻上媒體講述不實言論，已使他名譽受損，對楊提告求償10萬元。

楊女挨告後反駁，稱她曾找過朱男，是朱說要把女兒牆挖洞後，設置L型鐵片以防水，至於鐵鎚部分，她被朱男提告後經橋頭地檢署處分不起訴，可見她說的並非不實言論，不願意賠償。

橋頭地院岡山簡易庭審理時，法官認為楊女都未提出證據來佐證自己說法，朱男、楊女都非公眾人物，楊女的訪問內容恐使一般民眾誤認朱男有挖女兒牆的行為，應已貶損朱男名譽。