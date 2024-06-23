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全台僅4輛！168萬重機上路兜風「轟隆隆」噪音超標慘了

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警方周末晚間執行「靜桃專案」稽查改裝噪音車，檢測不合格噪音車輛13輛。其中，一輛價值168萬的義大利生產奧古斯塔大型重機車，發出轟隆隆巨響遭警方盯上，一側噪音達103分貝超標，當場遭開單告發。

桃園警分局昨日及前日晚間執行「雷霆除暴專案」擴大臨檢、酒駕路檢等威力掃蕩勤務，並與環保局聯手執行「靜桃專案」，針對改裝噪音車聯合稽查，共稽查汽、機車28輛，檢測不合格噪音車輛有13輛。

其中警方攔查一輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），該車價值168萬左右，全台灣只有4輛，發現該車排氣管發出巨大噪音，便將騎士帶到附近風禾公園攔檢點檢測噪音，結果一測噪音達103分貝，超標9分貝，環保局稽查人員當場開單告發，並要通知複驗。

桃園警分局長吳明彥表示，桃園分局目前經環、警、監聯合稽查所告發噪音超標件數已達500多件；員警利用線上勤務攔查拍照後函報環保局通知複驗也有將近4000件左右，相關陳情案件也降低約2成左右，靜桃專案確實有產生效果，將持續努力，以達成「還靜於民」目標。

警方攔查一輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），價值168萬左右，全台灣只有4輛，該車排氣管發出巨大噪音，結果噪音一測達103分貝超標。記者周嘉茹／翻攝
警方攔查一輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），價值168萬左右，全台灣只有4輛，該車排氣管發出巨大噪音，結果噪音一測達103分貝超標。記者周嘉茹／翻攝
警方攔查一輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），價值168萬左右，全台灣只有4輛，該車排氣管發出巨大噪音，結果噪音一測達103分貝超標。記者周嘉茹／翻攝
警方攔查一輛義大利生產的奧古斯塔大型重機車（MV Agusta），價值168萬左右，全台灣只有4輛，該車排氣管發出巨大噪音，結果噪音一測達103分貝超標。記者周嘉茹／翻攝

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