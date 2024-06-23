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不願入監執行 男大鬧地檢署 動手打傷法警 判拘役50日

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子今年3月因案到新北地檢署執行科欲申請延緩執行，因申請條件不符，竟當場咆哮及搥打桌面，甚至動手攻擊法警，新北地院日前依妨害公務執行罪，判處拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受20小時法治教育，可上訴。

判決指出，從事餐飲業林姓男子（50歲）今年3月6日下午2時許，前往新北地檢署執行科找書記官報到，因不欲入監執行，欲申請延緩執行，因申請條件不符，竟惱羞成怒，當場大聲咆哮及搥打桌面，甚至動手攻擊前來處理的楊姓法警，導致楊右臉頰遭抓傷，經其他法警到場支援並當場逮捕。

楊姓法警於新北地檢署檢察官提起公訴後，傷害部分與林男調解成立，並具狀撤回傷害告訴，新北地院日前依妨害公務執行罪，判處林男拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受20小時法治教育，仍可上訴。

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照

妨害公務 餐飲業

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