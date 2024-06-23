這次沒有陳零九！ 德州撲克賭場才被抄...老闆450公尺外另起爐灶

北市大安警方月初才在東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，在頂樓招待所赫見藝人陳零九，孰料賭場老闆被抄後，在敦化南路、忠孝東路口某商辦大樓另起爐灶，昨天晚上持搜索票查緝，一舉逮獲張姓男子等23人，包括女荷官2人、賭客17人，查扣抽頭金9萬多元、籌碼269萬元等證物，警詢後依賭博罪、社維法偵辦。

警方調查，賭場老闆陳姓男子以月租金260萬元租下整棟東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓，6月1日被警方查緝後，不到一個月，選定在約450公尺外、北捷忠孝敦化站出口處的的商辦大樓11樓重啟爐灶。

警方多日蒐證，昨天晚上11點多，持搜索票至該商辦大樓11樓搜索，果然發現有10多人在玩德州撲克，在場查扣抽頭金9萬餘元、籌碼269萬餘元、點鈔機1台、監視器鏡頭2個、撲克牌4副，並查獲現場負責人張姓男子（34歲）、女荷官2人、工作人員3人、賭客17人等23人。

張男被逮後堅稱這是合法協會、合法競技，只是警方確認賭客離場前，均可至櫃檯將籌碼兌換回現金，賭博事實明顯，警詢後將張男、女荷官、工作人員依賭博罪送辦，賭客則依社維法裁罰。

警方強調，此種德州撲克競技協會假藉比賽名義經營卻行賭博之實，企圖以合法掩護非法，藉以規避查緝，嚴重影響社會風氣，將持續強力取締，若民眾發現可疑或住家附近有出入複雜等情況時，請立即向警方報案。