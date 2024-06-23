駛出加油站害2線3警官撞癱 水電工違規代價「1688萬」

高雄市警局兩線三星柯姓警官前年因公出勤，騎車返回隊上途中，遭從加油站駛出的楊姓男子撞上，柯經急救後四肢癱瘓，需要長期臥床，檢警調查後，認定楊男要負全部肇責，楊最終以1688萬元與柯姓警官家屬和解，其中1628萬元已給付完畢，高雄高分院考量楊男和解，依過失重傷害罪判10月，緩刑3年。

前年10月26日上午11時許，柯姓警官剛結束橋頭地檢署檢警聯繫會議，騎車經高楠公路要返回高雄市警局，楊男當時正好從高楠公路台糖加油站離開，準備駛入車道時，剛打左轉燈號就直接「逆向」起駛，柯因閃避不及直接撞上楊男轎車的左車身，連人帶車倒地。

柯姓警官摔車後第四及第五頸椎創傷性骨折，四肢還有多處骨折，送醫急救後雖撿回一命，但全身上事嚴重，須長期使用呼吸器，加上四肢癱瘓，目前都只能臥床，生活都仰賴其他人照顧。

楊男事後被依過失重傷害罪嫌送辦，檢警調查後，認定楊男未注意高楠公路車況，貿然逆向起駛，要負全部肇事責任，偵結依過失重傷害罪嫌起訴。

橋頭地院審理時，法官依據車禍鑑定報告，認定楊男有過失，害柯姓警官生活無法自理，考量楊男都未與柯男家屬和解，依過失重傷害罪判刑10月。

楊男上訴後，在二審宣判前，就於一審民事庭上與柯男家屬達成1688萬元和解，並一次給付1628萬元，剩餘60萬元則分20期賠給對方家人。