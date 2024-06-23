快訊

昔水城今悶鍋 水道開蓋能減緩台北熱島效應？

起床2小時內別喝咖啡有助提振午後精神？看專家怎麼說

捷運亂象再+1！男女「翹腳連線」擋通道 路人看傻：只讓一點點點…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／驚傳又有律師踩紅線涉洩密 偵查能否保密全靠律師操守

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

近期律師洩密、淪詐團共犯醜聞頻傳，近日驚傳又有辯護人涉嫌洩漏偵查秘密遭查辦，檢察官發現，偵查中羈押開放辯護人閱卷、攝影，卻無防弊機制，能否保密全靠律師個人操守，法規上輕重失衡，不容忽視。

過去偵查階段，檢察官對被告聲請羈押，辯護人無法得知理由，難以行使防禦權，2016年司法院大法官釋字第737號解釋後，開放偵查中羈押審查程序辯護人得以閱卷，另刑事訴訟法第33之1條也規定，辯護人於偵查中之羈押審查程序，除法律另有規定外，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。

有檢察官認為，偵查不公開是檢察官辦案利器，秘密辦案擁有資訊不對等優勢，以此掌握犯罪各項證據，釋字第737號解釋後，檢方在聲押被告時，主張理由、相關證據等，於法庭上呈現同時，被告的辯護人也能知悉。

他也說，刑訴法規定讓辯護人得在偵查中羈押程序檢閱、攝影卷宗，但後續如何保密無相關規範，端賴該名律師自身品德、操守，一但跨越紅線洩密都難以追查，法規上恐有輕重失衡。

過去辯護人尙不能在羈押庭中閱卷，能得知的偵查情節相當有限，洩密一事相對很少見，近年卻各地頻傳，除干擾辦案節奏，更甚者案件核心曝光，恐讓檢警抓不到主嫌，努力全付之流水，危害程度不容小覷。

而針對來路不明人士委任的律師，檢察官辦案也會有所警覺，可依刑事訴訟法第245條第二項規定，有事實足認妨害國家機密、串滅證之虞者，得限制或禁止律師在場；但律師洩密是刑度一年以下徒刑，後續律師懲戒雖可停權，但在處罰有限、追查困難下，部分律師衡量利弊後仍會鋌而走險。

律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片
律師鄭鴻威等18人遭控勾結詐騙集團，日前遭台北地檢署依組織犯罪條例等起訴。圖／聯合報系資料照片

律師 檢察官

延伸閱讀

獨／詐團猖獗砸重金辯護 律師難受金錢誘惑

台南前女警洩密...牽連同事、法警男友及律師 今判2年獲緩刑

影／陸男快艇直驅淡水遭聲押禁見 上囚車前喊「不後悔來台灣！」

印尼妻受不了家暴…殺夫割下生殖器 「想抱兒子」求解除羈押

相關新聞

這次沒有陳零九！ 德州撲克賭場才被抄...老闆450公尺外另起爐灶

北市大安警方月初才在東區ＳＯＧＯ旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，在頂樓招待所赫見藝人陳零九，孰料賭場老闆被抄後，在敦化南...

獨／驚傳又有律師踩紅線涉洩密 偵查能否保密全靠律師操守

近期律師洩密、淪詐團共犯醜聞頻傳，近日驚傳又有辯護人涉嫌洩漏偵查秘密遭查辦，檢察官發現，偵查中羈押開放辯護人閱卷、攝影，...

吊走！台中餐酒館老闆酒駕 千萬麥拉倫卡路8小時終移置

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違停在西區中美街，鐘拒絕警方酒測，麥拉倫被扣牌留置，但拖...

駛出加油站害2線3警官撞癱 水電工違規代價「1688萬」

高雄市警局兩線三星柯姓警官前年因公出勤，騎車返回隊上途中，遭從加油站駛出的楊姓男子撞上，柯經急救後四肢癱瘓，需要長期臥床...

獨／詐團猖獗砸重金辯護 律師難受金錢誘惑

詐團猖獗伴隨雄厚財力下，部分操守不佳律師寧可出賣靈魂賺黑心錢，法界認為，律師洩密罪責輕、懲戒不痛不癢，顯已無嚇阻效力。不...

開麥拉倫酒駕違停神隱？台中餐酒館老闆現身解釋原委

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違規停車在西區中美街，警方巡邏發現後前往攔查，鐘拒絕酒測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。