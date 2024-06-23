獨／驚傳又有律師踩紅線涉洩密 偵查能否保密全靠律師操守

近期律師洩密、淪詐團共犯醜聞頻傳，近日驚傳又有辯護人涉嫌洩漏偵查秘密遭查辦，檢察官發現，偵查中羈押開放辯護人閱卷、攝影，卻無防弊機制，能否保密全靠律師個人操守，法規上輕重失衡，不容忽視。

過去偵查階段，檢察官對被告聲請羈押，辯護人無法得知理由，難以行使防禦權，2016年司法院大法官釋字第737號解釋後，開放偵查中羈押審查程序辯護人得以閱卷，另刑事訴訟法第33之1條也規定，辯護人於偵查中之羈押審查程序，除法律另有規定外，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。

有檢察官認為，偵查不公開是檢察官辦案利器，秘密辦案擁有資訊不對等優勢，以此掌握犯罪各項證據，釋字第737號解釋後，檢方在聲押被告時，主張理由、相關證據等，於法庭上呈現同時，被告的辯護人也能知悉。

他也說，刑訴法規定讓辯護人得在偵查中羈押程序檢閱、攝影卷宗，但後續如何保密無相關規範，端賴該名律師自身品德、操守，一但跨越紅線洩密都難以追查，法規上恐有輕重失衡。

過去辯護人尙不能在羈押庭中閱卷，能得知的偵查情節相當有限，洩密一事相對很少見，近年卻各地頻傳，除干擾辦案節奏，更甚者案件核心曝光，恐讓檢警抓不到主嫌，努力全付之流水，危害程度不容小覷。