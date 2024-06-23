獨／詐團猖獗砸重金辯護 律師難受金錢誘惑

詐團猖獗伴隨雄厚財力下，部分操守不佳律師寧可出賣靈魂賺黑心錢，法界認為，律師洩密罪責輕、懲戒不痛不癢，顯已無嚇阻效力。不少堅持正道的律師認為，不應把市場競爭當藉口，法律人都清楚底線在哪，金錢誘惑不應凌駕於個人操守與職業道德。

曾任檢察官的律師陳彥价指出，檢方羈押聲請書、卷證都是偵查中資料，不能洩露旁人，律師具備高度法律知識，對於基本要求、紅線在哪不可能不知，且刑事訴訟法第245條第三項、偵查不公開作業辦法第五條都規定，辯護人對偵查中知悉事項，不得對被告以外之人揭露。

陳彥价說，就算被告由家人出面幫忙委任律師，該名辯護人在羈押庭中閱卷、攝錄內容，也僅侷限於辯護人、被告之間，不能透露給家人知悉，否則就會觸犯洩密罪。

他也提到，司法院大法官釋字737號解釋認為，律師在偵查中羈押程序要不要閱卷可自行決定，而律師選擇要閱卷，後續卷證管理就是個人問題，如何不觸犯底線，終究全靠律師個人操守。

法界說，律師鄭鴻威擔任詐團軍師月入高達300萬元，可見誘惑非常大，俗話「重賞之下必有勇夫」，也不難理解在權衡利益、被抓風險下，難怪越來越多律師出賣靈魂。

更甚者，在律師業內日益競爭環境下，詐團、販毒集團甚至已經不需「砸重金」，就有律師搶著上門，有檢察官就感嘆，現在詐團根本不怕找不到律師。

法界也說，還有捲入詐團案律師被起訴、獲交保釋放，出來後仍可繼續執業，質疑律師懲戒是行政處分，卻不能提前做停權處分，反而讓具爭議、道德瑕疵的律師繼續接案賺錢，顯然毫無嚇阻效力，根本不痛不癢。