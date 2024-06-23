愛龜死了疑他殺？ 小姨子半夜朝二姊夫潑「屍水」

高雄一名婦人質疑自己養的烏龜被二姊夫弄死，氣得朝二姊夫潑灑烏龜的「屍水」，二姊夫被潑的滿身臭味，氣得對小姨子提告，法院審理時，在某公司擔任高層的二姊夫直指遭潑屍水是「人生最大羞辱」，法官考量後，依強暴侮辱罪處婦人3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，婦人和二姊一家住在小港區連棟透天厝，姊妹雖比鄰而居，在長期相處不睦。前年5月29日晚間11時許，婦人突然在兩棟相互連通的露臺發生聲響，正打算入睡的二姊夫全家聽到聲響，跑到露臺查看。

當時婦人質疑她飼養的烏龜疑似被二姊夫弄死，兩人爆發爭執，沒料婦人轉頭就朝二姊夫潑灑散發惡臭的「屍水」，二姊夫全身沾滿惡臭、濕黏的髒水，氣得衝上前理論，用台語狂罵小姨子「我沒給你用，你是為什麼要給我潑？」

警方到場後，對二姊夫潑灑屍水的婦人被帶回派出所，二姊一家也對婦人提告妨害名譽等罪，並由檢方起訴。

高雄地院審理時，二姊夫仍氣憤難平，「我臺大化工碩士畢業，在公司從基層一路升任副總經理，也是被同事、高層器重才能擔任要職，在公司我也不會被同事潑水，可是竟然會被這樣對待，從小到大沒受過這麼大的侮辱。」

婦人則反駁，稱當時她是背對二姊夫倒水，是對方自己靠太近才會被屍水濺到，後來二姊夫為了打她，自己失足摔到露臺蓮花池，才會全身溼透。

不過，婦人與二姊夫的衝突，全被在場其他親友目擊，法官依據其他人錄到的畫面，音檔不僅有潑水聲音，二姊夫也不斷指責婦人「為什麼要潑我？」從音檔中反應，可見婦人是正面朝二姊夫潑灑屍水。