快訊

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

入幼兒園要看日子就讀日數影響育兒津貼多領至少5千

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

愛龜死了疑他殺？ 小姨子半夜朝二姊夫潑「屍水」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名婦人質疑自己養的烏龜被二姊夫弄死，氣得朝二姊夫潑灑烏龜的「屍水」，二姊夫被潑的滿身臭味，氣得對小姨子提告，法院審理時，在某公司擔任高層的二姊夫直指遭潑屍水是「人生最大羞辱」，法官考量後，依強暴侮辱罪處婦人3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，婦人和二姊一家住在小港區連棟透天厝，姊妹雖比鄰而居，在長期相處不睦。前年5月29日晚間11時許，婦人突然在兩棟相互連通的露臺發生聲響，正打算入睡的二姊夫全家聽到聲響，跑到露臺查看。

當時婦人質疑她飼養的烏龜疑似被二姊夫弄死，兩人爆發爭執，沒料婦人轉頭就朝二姊夫潑灑散發惡臭的「屍水」，二姊夫全身沾滿惡臭、濕黏的髒水，氣得衝上前理論，用台語狂罵小姨子「我沒給你用，你是為什麼要給我潑？」

警方到場後，對二姊夫潑灑屍水的婦人被帶回派出所，二姊一家也對婦人提告妨害名譽等罪，並由檢方起訴。

高雄地院審理時，二姊夫仍氣憤難平，「我臺大化工碩士畢業，在公司從基層一路升任副總經理，也是被同事、高層器重才能擔任要職，在公司我也不會被同事潑水，可是竟然會被這樣對待，從小到大沒受過這麼大的侮辱。」

婦人則反駁，稱當時她是背對二姊夫倒水，是對方自己靠太近才會被屍水濺到，後來二姊夫為了打她，自己失足摔到露臺蓮花池，才會全身溼透。

不過，婦人與二姊夫的衝突，全被在場其他親友目擊，法官依據其他人錄到的畫面，音檔不僅有潑水聲音，二姊夫也不斷指責婦人「為什麼要潑我？」從音檔中反應，可見婦人是正面朝二姊夫潑灑屍水。

法官綜合事證，認為婦人在露臺潑灑惡臭烏龜屍水，已屬於公然貶損他人的社會名譽跟人格，遠超過一般人可忍受範圍，依強暴侮辱罪處婦人3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

烏龜示意圖。本報資料照片
烏龜示意圖。本報資料照片

提告 烏龜

延伸閱讀

高雄男入住旅社沒退房 房務員驚見他趴臥在地猝死

串連環潭步道！蓮池潭龜池將填平 外國觀光客直呼可惜

男友被朋友支開她慘遭強暴 男友竟要她別報警

台北橋下頭纏膠帶浮屍男「最後行蹤」確定！6天前獨自下河...警初排他殺

相關新聞

開麥拉倫酒駕違停神隱？台中餐酒館老闆現身解釋原委

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違規停車在西區中美街，警方巡邏發現後前往攔查，鐘拒絕酒測...

開千萬麥拉倫超跑酒駕違停 台中餐酒館老闆拒測搞神隱

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違規停車在西區中美街，警方巡邏發現後前往攔查，鐘拒絕酒測...

愛龜死了疑他殺？ 小姨子半夜朝二姊夫潑「屍水」

高雄一名婦人質疑自己養的烏龜被二姊夫弄死，氣得朝二姊夫潑灑烏龜的「屍水」，二姊夫被潑的滿身臭味，氣得對小姨子提告，法院審...

技術士被押受賄手法曝新建案重複設計 台水：檢討流程

自來水公司一區處基隆服務所顏姓技術士、李姓廠商兩人涉嫌貪汙治罪條例罪嫌昨天被收押，檢廉查出顏受賄的手法，是利用新建案申請...

海陸66旅下士拖哨去烙賽 見哨所沒人竟回寢室去理論

海軍陸戰隊黃姓志願役下士去年8月初某日凌晨輪值1至3點夜哨勤務，由於睡過頭遲到，完成簽到後逕自去烙賽，回來驚見哨所放空、...

150分鐘湊1.5億 台中銀前董座王貴鋒交保

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，掏空十一億元用來租購超跑、豪車私人飛機供私人豪奢生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。