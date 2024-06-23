開千萬麥拉倫超跑酒駕違停 台中餐酒館老闆拒測搞神隱

台中市鐘姓餐酒館老闆在今天凌晨3時許，駕駛要價千萬元的麥拉倫跑車違規停車在西區中美街，警方巡邏發現後前往攔查，鐘拒絕酒測，警方依法告發後，鐘將超跑留在原處，不過因拖車到場後發現，該輛超跑若未解鎖，將會造成車輛損壞，但鐘未接警方電話，將先行扣牌，督促鐘配合移車。

第一警分局表示，公益所警員在今天凌晨3時許，巡邏經過西區中美街460號前發現一部麥拉倫跑車違規停車，上前攔查。

經查，開車的鐘姓男子（38歲）疑有酒駕情事，警方請他配合酒測，不過鐘男拒絕，警方當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單。

不過拖車業者到場後告知，因涉案車輛是麥拉倫跑車，如不以鑰匙解鎖車輛，縱使裝輔助輪移置，亦會造成超跑行車電腦設定損壞，警方只好依法先行查扣車牌，派員現地看管，並依違反道路交通管理處罰條例第35、56條舉發。

第一警分局表示，目前持續聯絡車主，但車主暫無回應，將促其配合移置保管，如果仍拒絕配合，將車輛持續停放道路，致生往來危險者，將依刑法公共危險、妨害公務等罪嫌依法究辦。

經查，該輛涉案的麥拉倫跑車是2018年生產的570S Coupe，要價破千萬元，目前已被警方扣下車牌，車門都被貼上封條，正在等待鐘男配合警方移置車輛。