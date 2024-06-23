家人生病急用錢 六旬男掉入愛情陷阱險被騙9萬

60歲林姓男子透過網路社群認識年輕貌美暱稱「美人」的女子，雙方互相加Line好友後，對方每天對他噓寒問暖，都以「親愛的」互稱。前天她突然以家人生病為由，急需一筆款項就醫，欲向林借款9萬元，林到台南市忠義路某銀行臨櫃匯款，行員警覺有異報警及時勸阻保住他辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員翁達翰、黃浩庭，前天下午3點多執行巡邏勤務時，接獲忠義路銀行通報有名林姓男子疑似遭到詐騙要匯款，員警立即火速趕往現場處理。

據了解，60歲單身林姓男子透過網路社群認識年輕貌美暱稱「美人」的女子，雙方於今年5月初互相加Line好友後，對方每天對林男噓寒問暖，關懷備至，雙方均以「親愛的」互稱。

女網友美人每日噓寒問暖，提醒林男天氣炎熱要多注意防暑，並且溫柔的向林男說：「現在你要照顧好自己，以後你的生活由我來照顧，好嘛！」讓林姓男子不知不覺就掉入了愛情陷阱中，前天下午女子突然以家人生病為由，急需一筆款項就醫，欲向林借款9萬元，林見自己親愛的有困難，焦急的到忠義路銀行臨櫃匯款。