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技術士被押受賄手法曝新建案重複設計 台水：檢討流程

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

自來水公司一區處基隆服務所顏姓技術士、李姓廠商兩人涉嫌貪汙治罪條例罪嫌昨天被收押，檢廉查出顏受賄的手法，是利用新建案申請裝設自來水表時，以重複設計「伸縮止水栓」，讓李姓廠商申領未實際施作費用牟利，再收取李每件數千到數萬元不等賄賂。水公司回應，全力配合偵辦，並會啟動行政調查，檢討相關採購、設計流程。

自來水公司一區處基隆服務所顏姓技術士，民國106年、107年被控涉嫌利用採購案中重複設計「伸縮止水栓」收購，檢廉前天搜索12處所、約談8人列被告，昨天複訊後將顏、李兩人依貪汙治罪條例罪嫌向法院聲請羈押獲准，監工連姓技術士、唐姓前工程員各20萬元交保。

檢方查出，顏姓技術士利用採購案件，以重複設計新申請水表用戶的「伸縮止水栓」的手法，讓李姓廠商得以不實單據申領未實際施作費用牟利，再收取李每件數千到數萬元不等賄賂。顏、李共同涉犯貪汙治罪條例圖利，另涉登載、行使不實文書罪。

檢方查出，有建商完工後有的已安裝好相關止水栓設施，但顏男仍重複設計由水公司安裝，廠商事實上並未安裝，卻仍以不實止水栓單據向水公司請款。

水公司第一區管理處今回應表示，全力配合檢廉調查、搜索，檢方帶走多年來承辦案件相關採購文件，會啟動行政調查，並檢討相關採購、設計流程。新屋申請水表用戶會用到「伸縮止水栓」，會檢討申請流程改善防弊。

自來水公司第一區管理處爆弊，一名技術士收押。 本報資料照片
自來水公司第一區管理處爆弊，一名技術士收押。 本報資料照片

水公司 貪汙

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