海陸66旅下士拖哨去烙賽 見哨所沒人竟回寢室去理論

海軍陸戰隊黃姓志願役下士去年8月初某日凌晨輪值1至3點夜哨勤務，由於睡過頭遲到，完成簽到後逕自去烙賽，回來驚見哨所放空、武器隨意卸置桌上，竟跑回寢室找上一哨的陳姓下士理論，直到安全士官查哨才知無人值哨，雙雙送辦；桃園地院進行簡易判決，將黃依陸海空軍刑法的抗命罪判徒刑4月，得易科罰金12萬元，本案可上訴。

至於不爽黃男拖哨的陳姓下士，沒等黃如廁回來逕自回寢室休息，卻因黃跑回寢室理論而東窗事發，案發後同遭撤職查辦，桃園地院將陳依陸海空軍刑法的擅離勤務所在地罪判拘役20日，緩刑2年，向公庫支付公益金新台幣1萬元。

判決指出，黃男原隸屬海軍陸戰隊陸戰66旅步2營步4連的下士（案發後2023年9月19日退伍），去年8月7日在龜山區慧敏營區擔任凌晨1至3點車輛武器哨的監護警戒勤務。

黃男本應於7日凌晨12點50分抵達哨點，與前一班值勤的陳姓下士交接，卻因睡過頭而延遲交接，待黃男抵達哨點簽到後，遽行離去如廁，陳男則未等黃返回，逕將步槍、彈匣、刺刀在內的勤務裝備卸置桌上，隨即離開衛哨處所返回寢室休息。

等黃男上完廁所回來，不見陳姓下士，明知哨所不得無人值勤衛戍，仍擅自跑回寢室找陳理論，經謝姓安全士官查哨後告知黃男，勤務哨表皆由長官批示，為長官命令，不得違反，沒想到黃男仍基於抗命犯意，明確表示拒絕前往勤務場地執行勤務。