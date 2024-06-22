台水一區管理處技術士涉收賄 檢廉搜索12處、2人羈押禁見

自來水公司第一區管理處顏姓技術士，被檢舉藉設計水表止水閥機會，收受廠商賄賂，基隆地檢署昨天指揮廉政署搜索基隆服務所12處地點，約談顏男、李姓廠商等人訊問，今天凌晨依涉犯貪汙治罪條例罪嫌，向法院聲押顏、李2人獲准，其他2人各20萬交保。

檢方指出，昨天廠商及相關涉案人到案釐清，由檢察官分頭訊問，查出台水公司負責辦理用水設備採購案件設計事項的顏姓技術士，涉嫌在民國 106 年、107 年間，就採購案所職務所掌事項，涉嫌收賄。

檢方說，顏男於採購案中重複設計分表位（俗稱：伸縮止水栓），虛偽佯以廠商施作此部分工程，使李男據以向台水公司領得未實際施作的分表位施工費用，由李行賄顏，交付數千到數萬元不等「加速案件處理費」。

基隆地檢署指出，顏男另涉刑法行使登載不實公文書、李男涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪，檢察官於今天清晨訊畢後，以顏、李二人涉嫌重大，且有最輕本刑為5年以上有期徒刑重罪，有逃亡及串供滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見，法院於今天下午1時15分許裁定顏、李均羈押禁見。