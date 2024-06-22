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犯罪防治權威楊士隆領軍 今成立台灣刑事司法學會

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台灣刑事司法學會今在台中舉辦首屆理監事會議，由國立中正大學犯罪防治系暨研究所特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆當選理事長，楊表示，國內詐欺、毒品、殺人及白領經濟犯罪層出不窮，匯集院、檢、警、調及矯正專家學者成立協會，將以證據為導向的犯罪防治研究供政府參考對策。

今除楊士隆當選理事長，另選出3名副理事長分別為，台中高分檢檢察長林錦村、桃園女子監獄典獄長林憲銘，以及台中市警察局長李文章。

楊士隆1992年美國紐約州立大學刑事司法博士， 1993年任中央警察大學警政研究所、犯罪防治系（所）副教授，2001年起至2015年擔任國立中正大學犯罪防治系教授兼系主任、副校長。

楊也曾任亞洲犯罪學學會（ACS）大會副主席10年、中華民國犯罪學學會理事長、台灣青少年犯罪防治學會及台灣藥物濫用防治學會理事長，著有犯罪學、犯罪心理學、少年犯罪、監獄學、竊盜犯罪防治、毒品防治、青少年藥物濫用防治書籍。

楊士隆指出，針對國內犯罪問題，有關刑罰措施如死刑、毒品除罪化等社會爭議不斷，有待建構完善刑事司法制度及擬定對策，因此與刑事司法學術、實務專家合作，將用科學實證從事防治犯罪研究，供政府優化刑事司法制度。

楊士隆說，成立台灣刑事司法學會目的是協助刑事司法學術、實務領域發展，以證據為導向犯罪防治研究，據以研擬妥適刑事對策。

今參加學會理監事成員包括，中央警察大學警察科技學院院長王勝盟、東海大學法學院院長蕭淑芬、高雄大學法學院前院長陳正根、台灣大學社工系前系主任吳慧菁教授、中正大學犯罪防治系主任馬耀中。

以及台中高分檢檢察長林錦村、高雄市警察局局長林炎田、台中市警察局局長李文章、刑事警察局副局長林信雄，及台灣東急警保全公司董事長梁心禎等。

台灣刑事司法學會今在台中舉辦首屆理監事會議，由國立中正大學犯罪防治系暨研究所特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆當選理事長。圖／台灣刑事司法學會提供
台灣刑事司法學會今在台中舉辦首屆理監事會議，由國立中正大學犯罪防治系暨研究所特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆當選理事長。圖／台灣刑事司法學會提供

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