快訊

影╱俄軍首次對烏克蘭使用FAB-3000滑翔重磅炸彈 爆炸瞬間灰飛煙滅

有住戶丟「整包大便」到廚餘桶！管委會開嗆：彩色列印公告犯人長相

大神真的愛！木村拓哉突發IG限動 竟是「金賞獎NO.1」佳德鳳梨酥

想賺總統選舉賭盤檢舉獎金500萬 高雄男下注後檢舉反賠3千

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

今年總統大選，法務部提出選舉賭盤檢舉獎金達500萬元；高雄1名林姓男子為獲得檢舉獎金異想天開，透過朋友向經營賭盤的楊姓男子投注，再向警方檢舉抓楊，結果楊被捕，依賭博罪判刑30天拘役，得易科罰金，林也沒因此獲檢舉獎金。

高雄地方法院簡易庭判決指出，楊姓男子意圖營利設立總統大選賭盤，透過通訊軟體Telegram，與賭客聯繫投注事宜，犯選舉賭博罪，今年1月，林姓男子經朋友介紹，與楊姓男子聯繫下注3000元，投注方式是「賴清德讓侯友宜150萬票」賠率0.94，即賴清德如贏侯友宜超過150萬票，連下注金與彩金，林可獲得5865元。

楊與林在總統大選前夕，約在高雄市大寮區某超商交付下注金3000元。林姓男子卻因想賺檢舉選舉賭盤獎金，在雙方談下注內容時偷偷錄音，轉向高雄市警鳳山分局檢舉，警方才循線查獲楊主持總統選舉賭盤，查扣3000元賭金，沒查獲其他共犯，將楊依賭博罪移送法辦。不過，林也無法因此獲檢舉獎金。

據法務部頒布的「審核境外勢力介入選舉及選舉賭盤檢舉獎金給與基準」規定，檢舉人所檢舉的案件，要符合共犯40人、扣押賭金100萬元以上，才能獲核發獎金，但警方查獲的賭金只3000元，又沒其他共犯，因此林姓男子不符領取檢舉獎金的資格。

今年總統大選前，網路散布一些選情與民調分析的賭盤網頁。圖／擷取自臉書畫面
今年總統大選前，網路散布一些選情與民調分析的賭盤網頁。圖／擷取自臉書畫面

大選 賭博 賭盤

延伸閱讀

新北農業局長李玟傳異動 侯友宜：盼為國家、新北做事

侯友宜視察登革熱防治 宣布調高環保志工費至2100元

參加改革宣講為黨主席鋪路？ 侯友宜：對國會有更高期許

獨／侯友宜任期剩2年半 傳任職9年農業局長異動至外交部

相關新聞

台中跑酷男潛工地6樓頂連跨3牆 警方移送法辦、建商也擬提告

21歲杜姓男跑酷玩家日前涉嫌入侵烏日某透天6樓住宅工地，到頂樓景觀牆上跑酷，連跨過3個景觀牆，影片被上傳網路並標註「台中...

春水堂漏電工人誤觸身亡「案發現場立刻被破壞」 不起訴原因曝

知名連鎖餐廳「春水堂」位於台北市內湖區瑞光路上的分店，去年初發生工安事故，到店內增設偵煙器的工人張男誤觸漏電電器，送醫不...

想賺總統選舉賭盤檢舉獎金500萬 高雄男下注後檢舉反賠3千

今年總統大選，法務部提出選舉賭盤檢舉獎金達500萬元；高雄1名林姓男子為獲得檢舉獎金異想天開，透過朋友向經營賭盤的楊姓男...

男執行感化期間又惹事 對警衛隊長連爆粗口GG了

法務部矯正署敦品中學去年9月下旬某日資處及綜合生活二區有2名學生在操場旁因故起糾紛後互毆，遭黃姓警衛隊長率管教人員制止，...

影／ACE王牌交易所詐騙案 新北警第4波查緝再逮19人

ACE王牌交易所詐騙案，新北市刑大前天執行第四波查緝再逮詐欺集團旗下分會幹部高姓男子共19人到案，警詢後昨依違反洗錢防制...

碾米大廠紀氏源豐粉塵爆炸 釀廠商嚴重燒傷判賠556萬

碾米大廠紀氏源豐公司5年前發生粉塵爆炸，施姓廠商收購米糠時，反覆操作暫存桶閘門導致大量米糠掉落時摩擦力產生靜電引爆，施嚴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。