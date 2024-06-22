想賺總統選舉賭盤檢舉獎金500萬 高雄男下注後檢舉反賠3千

今年總統大選，法務部提出選舉賭盤檢舉獎金達500萬元；高雄1名林姓男子為獲得檢舉獎金異想天開，透過朋友向經營賭盤的楊姓男子投注，再向警方檢舉抓楊，結果楊被捕，依賭博罪判刑30天拘役，得易科罰金，林也沒因此獲檢舉獎金。

高雄地方法院簡易庭判決指出，楊姓男子意圖營利設立總統大選賭盤，透過通訊軟體Telegram，與賭客聯繫投注事宜，犯選舉賭博罪，今年1月，林姓男子經朋友介紹，與楊姓男子聯繫下注3000元，投注方式是「賴清德讓侯友宜150萬票」賠率0.94，即賴清德如贏侯友宜超過150萬票，連下注金與彩金，林可獲得5865元。

楊與林在總統大選前夕，約在高雄市大寮區某超商交付下注金3000元。林姓男子卻因想賺檢舉選舉賭盤獎金，在雙方談下注內容時偷偷錄音，轉向高雄市警鳳山分局檢舉，警方才循線查獲楊主持總統選舉賭盤，查扣3000元賭金，沒查獲其他共犯，將楊依賭博罪移送法辦。不過，林也無法因此獲檢舉獎金。