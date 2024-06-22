台中跑酷男潛工地6樓頂連跨3牆 警方移送法辦、建商也擬提告

21歲杜姓男跑酷玩家日前涉嫌入侵烏日某透天6樓住宅工地，到頂樓景觀牆上跑酷，連跨過3個景觀牆，影片被上傳網路並標註「台中烏日跑酷玩家又頑皮了，人家房子才剛蓋不要讓人變凶宅好嗎」，引起熱議。警方今循線找到杜嫌，依社會秩序維護法法辦，建商也在商討提告侵入住居罪。

社群「社會事新聞影音」出現一段「6月20日烏日區建案頂樓從事極限運動」影片，影片中，一名穿著黑衣、黑褲，頭戴棒球帽，從一棟透天建築的頂樓寬約半米的景觀牆助跑後，連跨3個樓距約1米的景觀牆築。

台中市警局烏日分局烏日派出所長高銘顯說明，警方循線發現，杜男在IG等網路放置這段跑酷影片，並查出杜男未經建商同意，擅自進入建築工地內，拍攝影片，涉嫌違反刑法「侵入住居罪」以及社會秩序維護法，警方依已涉嫌違反社會秩序維護法，已發通知書要求杜男到案說明，建商也在商討是否對杜男提出侵入住居罪告訴。