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男執行感化期間又惹事 對警衛隊長連爆粗口GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

法務部矯正署敦品中學去年9月下旬某日資處及綜合生活二區有2名學生在操場旁因故起糾紛後互毆，遭黃姓警衛隊長率管教人員制止，因案執行感化教育的謝男先後對著黃某連爆粗口「隊長他X的智障」等語，桃園地檢署偵結，將謝依妨害公務罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

起訴事實指出，新竹市19歲謝姓男子於未成年時曾犯下侵占案件，在法務部矯正署敦品中學執行感化教育，2023年9月26日上午10點7分於操場旁走道，因不滿黃姓警衛隊長與多名管教人員制止另2名學生間的攻擊行為，竟當場對著黃某大罵「媽的咧！二線四不要幹了！星星拔掉」等語。

2分鐘後，當學生們一同被帶回資處及綜合第二生活區後，謝男繼續對著鐵門外的黃姓警衛隊長辱罵「隊長他X的智障，X的」、「X你X的！是啥小啦！」等語，遭敦品中學蒐證調查後施以懲戒並函送桃園地檢署偵辦。

檢方偵查時，謝男經二次合法通知傳喚未到庭說明，檢察官根據謝男去年於敦品中學的談話紀錄，對自己的犯行曾「坦承不諱」，同時根據黃姓警衛隊長的指述、現場監視影帶佐證，將謝男依觸犯公務員依法執行職務時，當場侮辱罪嫌起訴，至於公然侮辱部分則未提告。

新竹市19歲謝姓男子去年因案於法務部矯正署敦品中學執行感化教育時，不滿黃姓警衛隊長制止同學打架，竟出言辱罵，桃園地檢署偵結，將他依妨害公務罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。圖／翻攝自敦品中學臉書
新竹市19歲謝姓男子去年因案於法務部矯正署敦品中學執行感化教育時，不滿黃姓警衛隊長制止同學打架，竟出言辱罵，桃園地檢署偵結，將他依妨害公務罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。圖／翻攝自敦品中學臉書

妨害公務 感化 桃園

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