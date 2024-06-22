趁前住持病重盜領190萬 法濟寺女信徒遭判全額返還

新北市法濟寺不滿王姓女信徒趁前住持病重時，從廟宇帳戶提領190萬元，請求王女返還不當得利。士院認為，王女未舉證190萬元是前住持贈與的事證，判王女須全額返還，可上訴。

王女負責照料前住持的生活，卻涉嫌於前住持重病時圖謀寺產，於民國104年間捏造不實的信徒大會會議紀錄等文書，且向新北市石碇區公所申請寺廟變更王女為法濟寺負責人，此部分涉偽造文書罪已判刑確定。

法濟寺另向法院提起民事訴訟，請求解除王女與法濟寺的管理人資格關係，以及請求王女返還借名登記的房地與款項，卻查出王女於106年間未經同意，另從廟宇銀行帳戶提領現金，共計新台幣190萬元，因此提告請求王女返還不當得利。

王女答辯指出，190萬元是前任住持贈與她而來的醫療基金，一部分款項交給另2名弟子，另一部分款項未動用，因此190萬元非不當得利，請求駁回法濟寺之訴。

士林地方法院審理認為，王女已非法濟寺的管理人，應負起舉證提領款項的責任，王女未舉證190萬元是由前任住持贈與而來的事證，因此認為法濟寺請求有理由，判決王女須全額返還190萬元，可上訴。