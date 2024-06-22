代購商品不出貨涉詐 賣家賠償被害人二審獲緩刑

劉姓女子多次在網路刊登代購，收款後失聯遭提告，因賠償買家獲不起訴，她2年前故技重施遭訴，台中地院認定她行為惡意，依詐欺罪判1年5月，經上訴台中高分院改判獲緩刑，可上訴。

台灣高等法院台中分院判決書指出，從事服務業、大學肄業的劉姓女子，曾多次在網路刊登代購廣告，但收款後未如期發貨予買家，但因與買家達成和解，均獲台中地方檢察署檢察官不起訴處分。

劉女於民國111年1月間故技重施，在網站刊登代購商品廣告，並提供劉母的帳戶供買家匯款，有2名買家分別要購買色紙、流沙克羅塔等商品，各匯款新台幣1210元、800元，但陳女收款後卻音訊全無，買家發現受騙報案，經台中地檢署偵辦後依詐欺罪起訴。

台中地院審理時，劉女坦承有刊登廣告，辯稱她淘寶帳戶有問題，因此找同學幫忙代購，對方收款後失聯，但卻無法交代同學姓名。法官詢問她為何失聯，劉女稱她的手機因維修被格式化，因此無法聯繫買家。

合議庭認為，劉女自始即懷著無履約的惡意且供述不一，辯詞核屬「幽靈抗辯」，一審依2件詐欺罪，判處她應執行有期徒刑1年5月。

經劉女上訴台中高分院審理，合議庭審酌，劉女坦承全部犯行，且與被害人達成和解，並當場給付賠償完畢獲得諒解，展現犯後積極彌補過錯的態度。二審今年6月初宣判，原判決撤銷，改判應執行有期徒刑1年3月、緩刑4年，全案可上訴。