碾米大廠紀氏源豐粉塵爆炸 釀廠商嚴重燒傷判賠556萬

碾米大廠紀氏源豐公司5年前發生粉塵爆炸，施姓廠商收購米糠時，反覆操作暫存桶閘門導致大量米糠掉落時摩擦力產生靜電引爆，施嚴重燒燙傷、摔斷腰椎，刑事依過失致重傷害罪判紀姓負責人6月確定，施再求償1796萬元，民事判紀氏源豐公司應給付他556萬元，可上訴。

檢警調查，施男2019年7月1日到紀氏源豐公司要收購米糠，當時在暫存桶下方準備卸料，施又爬上貨車後斗要操作暫存桶的閘門控制器，但因桶內米糠因附著力與摩擦力產生「架橋問題」而卸料不順，施數次操作閘門開關，導致架橋崩解米糠粉塵快速掉落。

由於大量米糠由桶內往外宣洩，粉塵和桶子摩擦產生靜電引發火花，更在卸料口處產生爆炸，引燃火災，施男見狀閃避不及，當場遭燒傷後跌落車斗，緊急送醫全身51％二、三度燒燙傷，腰椎也骨折。

檢方認為紀氏源豐公司紀姓負責人未依危險特性採取通風、換氣、除塵等防災措施，也沒加裝去除靜電之裝置，且其從事稻米加工業多年，對於穀物粉塵爆炸與火災危險，並無不能注意之情事，卻疏未注意，認定有過失依法起訴。

刑事一審時，紀矢口否認犯行，辯稱該米糠暫存桶已使用很久都沒發生過這種事，在台灣也沒有發生過，認為是施自己操作失當，把卸料口閘門開太大，導致螺旋機掉下來，大量米糠也跟著掉下來才會產生不正常的揚塵，這起災害也導致他損失慘重。

一審指出，消防火調認定火災是因米糠粉塵與暫存桶摩擦產生靜電造成，而紀也沒依職業安全衛生規定採取相對應措施，依過失傷害致人重傷罪，判紀6月徒刑，上訴二審駁回確定。

施再提民事損害賠償，主張燒傷釀頭、頸、腹、背及四肢嚴重燒燙傷，歷經5次植皮，皮膚也無法排汗，更嚴重影響外觀，身心極度痛苦、家庭飽受巨變，連同精神撫慰金200萬元，及醫療、勞動力減損與不能工作損失，一共求償1796萬2738元；紀抗辯稱，施應負過失責任，自己沒過失。

民事庭根據火調、監視器畫面及勞檢處報告，仍認紀有怠於履行防止危險發生義務，與火災釀施受傷有因果關係，考量一切情狀後，一共判紀氏源豐、紀男應給付施556萬5322元。