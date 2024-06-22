聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中銀前董座被訴 王貴鋒急籌1.5億交保金
台中商業銀行前董事長王貴鋒，被控擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私人飛機、行銷贊助等私人豪奢生活之用；新北地檢署昨天依違反證交法及銀行法特別背信等罪起訴王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿、極緻租賃負責人周哲男共7人。
王貴鋒偵查期間遭羈押，昨天起訴移審法院，法官晚間裁定1億5千萬元交保，金額比新光人壽前董事長吳東進還高，且限時昨晚12點以前湊足，否則還押台北看守所。由於昨天是周末，王貴鋒家屬一時不知上哪籌保金，焦急如焚。
另外，王貴鋒犯後否認犯行，將私人奢豪行為辯稱是公司業務所需，檢察官痛斥王「視公司治理於敝屣，視法律於無物」，求處重刑15年，併科罰金5億元。
王貴鋒為台中銀負責人及該銀行子公司台中銀保經前負責人，卻利用董事長核決權限提高至1億元，2014年起分別以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購豪車、超跑供私人使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司損失2.5億餘元。
2016年王貴鋒甚至以2家公司名義，向周哲男承租龐巴迪私人飛機，除給付1億元保證金，每月租金更高達350至800萬元，並多次公器私用帶親友搭機出遊，使公司損失4億餘元。
2014至2018年，王貴鋒另以台中銀保經名義，向周哲男租用北市中山區一處豪宅，一樓作為招待所，2樓則由周男讓王男無償使用，3樓產權則為王男另一家公司持有，王男耗資逾4千萬元裝潢該處3層樓，裝潢費用全向公司報帳，並購買酒水服務，共造成公司損失7600萬餘元。
另外，王貴鋒以台中銀保經名義，常年高額贊助周哲男開設的賽車行銷公司，每年金額從數千至上億元，歷年來共使台中銀保經損失3.6億餘元，共使台中銀、台中銀保經蒙受逾11億元損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言