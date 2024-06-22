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台中銀前董座被訴 王貴鋒急籌1.5億交保金

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

台中銀前董事長王貴鋒（中）涉嫌掏空、挪用逾11億元公款遭起訴，新北地院接押庭諭知他以1.5億元天價交保。圖／聯合報系資料照片
台中銀前董事長王貴鋒（中）涉嫌掏空、挪用逾11億元公款遭起訴，新北地院接押庭諭知他以1.5億元天價交保。圖／聯合報系資料照片
台中商業銀行前董事長王貴鋒，被控擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私人飛機、行銷贊助等私人豪奢生活之用；新北地檢署昨天依違反證交法及銀行法特別背信等罪起訴王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿、極緻租賃負責人周哲男共7人。

王貴鋒偵查期間遭羈押，昨天起訴移審法院，法官晚間裁定1億5千萬元交保，金額比新光人壽前董事長吳東進還高，且限時昨晚12點以前湊足，否則還押台北看守所。由於昨天是周末，王貴鋒家屬一時不知上哪籌保金，焦急如焚。

另外，王貴鋒犯後否認犯行，將私人奢豪行為辯稱是公司業務所需，檢察官痛斥王「視公司治理於敝屣，視法律於無物」，求處重刑15年，併科罰金5億元。

王貴鋒為台中銀負責人及該銀行子公司台中銀保經前負責人，卻利用董事長核決權限提高至1億元，2014年起分別以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購豪車、超跑供私人使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司損失2.5億餘元。

2016年王貴鋒甚至以2家公司名義，向周哲男承租龐巴迪私人飛機，除給付1億元保證金，每月租金更高達350至800萬元，並多次公器私用帶親友搭機出遊，使公司損失4億餘元。

2014至2018年，王貴鋒另以台中銀保經名義，向周哲男租用北市中山區一處豪宅，一樓作為招待所，2樓則由周男讓王男無償使用，3樓產權則為王男另一家公司持有，王男耗資逾4千萬元裝潢該處3層樓，裝潢費用全向公司報帳，並購買酒水服務，共造成公司損失7600萬餘元。

另外，王貴鋒以台中銀保經名義，常年高額贊助周哲男開設的賽車行銷公司，每年金額從數千至上億元，歷年來共使台中銀保經損失3.6億餘元，共使台中銀、台中銀保經蒙受逾11億元損失。

保險 新北 王貴鋒

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