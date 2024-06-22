陳水扁買官洗錢案判免訴 檢上訴

前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片

前總統陳水扁被控在台北一○一前董事長陳敏薰買官案犯洗錢罪案，台北地方法院以追訴權時效消滅為由判免訴，由於後續恐影響扁家停審的其他案件，檢方昨天上訴。據指出，一、二、三審檢察官前天下午開專案會議達成共識，由一審檢察官具名上訴，彰顯檢方立場。

台北地院對陳水扁「買官洗錢案」因追訴權時效完成判免訴，不過陳水扁還有「侵占總統府公文」、「二次金改國泰併世華」、「教唆偽證」三案未結，目前都停審中。

檢方專案會議認為，若「買官洗錢案」因時效問題判決免訴，扁家案件因為陳水扁以病情為由停審、恐會影響未審結三案的後續發展，且易引發「破窗效應」，未審結三案也「拖」過追訴時效而免訴，因此決定上訴。