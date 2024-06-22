聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳水扁買官洗錢案判免訴 檢上訴
前總統陳水扁被控在台北一○一前董事長陳敏薰買官案犯洗錢罪案，台北地方法院以追訴權時效消滅為由判免訴，由於後續恐影響扁家停審的其他案件，檢方昨天上訴。據指出，一、二、三審檢察官前天下午開專案會議達成共識，由一審檢察官具名上訴，彰顯檢方立場。
台北地院對陳水扁「買官洗錢案」因追訴權時效完成判免訴，不過陳水扁還有「侵占總統府公文」、「二次金改國泰併世華」、「教唆偽證」三案未結，目前都停審中。
檢方專案會議認為，若「買官洗錢案」因時效問題判決免訴，扁家案件因為陳水扁以病情為由停審、恐會影響未審結三案的後續發展，且易引發「破窗效應」，未審結三案也「拖」過追訴時效而免訴，因此決定上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言