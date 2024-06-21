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ACE王牌交易所詐騙案 前職業女軍人也淪陷檢方交保

聯合報／ 記者房荷庭張宏業／台北即時報導

台北地檢署今年4月偵結「ACE王牌交易所」吸金詐騙案，起訴負責人潘奕彰及主謀林耿宏。調查發現，曾是職業軍人的女子曹心瑀退伍後也加入詐團賣垃圾幣謀取暴利，檢方昨指揮調查局台北市調查處、新北市刑大執行第4波搜索，約談3名分會長及業務員等20人，訊後命分會長劉冠廷、高子旭各30萬交保，邱靖益10萬交保，曹心瑀等業務員10萬交保，均限制出境。

北檢於先前已陸續執行3波偵蒐，並於今年4月底偵結起訴律師王晨桓等32人。檢方持續偵查，發現仍有涉案嫌疑人，昨指揮警調執行第4波搜索，搜索20處，拘提20人到案。

複訊後，劉冠廷及高子旭30萬交保、邱靖益10萬交保、曹心瑀等業務員以10萬交保，均限制出境出海。

曾為國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其中，被害人數超過1200人，損失近8億元。

檢方查出，林耿宏等人組成犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品，犯罪所得至少22億餘元。林耿宏指示下屬將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所的投資款。

ACE王牌交易所業務員曹心瑀10萬交保併限境限海。記者房荷庭／攝影
ACE王牌交易所業務員曹心瑀10萬交保併限境限海。記者房荷庭／攝影
ACE王牌交易所分會長高子旭30萬交保併限境限海。記者房荷庭／攝影
ACE王牌交易所分會長高子旭30萬交保併限境限海。記者房荷庭／攝影

吸金 洗錢 王晨桓 虛擬貨幣

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