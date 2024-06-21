ACE王牌交易所詐騙案 前職業女軍人也淪陷檢方交保

台北地檢署今年4月偵結「ACE王牌交易所」吸金詐騙案，起訴負責人潘奕彰及主謀林耿宏。調查發現，曾是職業軍人的女子曹心瑀退伍後也加入詐團賣垃圾幣謀取暴利，檢方昨指揮調查局台北市調查處、新北市刑大執行第4波搜索，約談3名分會長及業務員等20人，訊後命分會長劉冠廷、高子旭各30萬交保，邱靖益10萬交保，曹心瑀等業務員10萬交保，均限制出境。

北檢於先前已陸續執行3波偵蒐，並於今年4月底偵結起訴律師王晨桓等32人。檢方持續偵查，發現仍有涉案嫌疑人，昨指揮警調執行第4波搜索，搜索20處，拘提20人到案。

複訊後，劉冠廷及高子旭30萬交保、邱靖益10萬交保、曹心瑀等業務員以10萬交保，均限制出境出海。

曾為國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其中，被害人數超過1200人，損失近8億元。