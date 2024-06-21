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重視婦幼保護安全 高檢署：落實通報機制防治兒虐案件

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

因應新修正的犯罪被害人權益保障法、刑法第28章之1的妨害性隱私及不實性影像罪、近期發生的「剴剴案」及非法色情網站「創意私房」等案，引起社會關注婦幼保護安全議題。台灣高等檢察署今舉辦研討會，研討「性私密影像案件偵辦及被害人權益保障」、「重大兒虐案件偵辦-案例分享」、「兒童保護案件偵辦及毒寶寶個案轉介及權益保障」等3面向，落實兒少權益保障。

法務部政務次長徐錫祥表示，法務部為了落實兒童權利公約，防制數位性別暴力，除修法提高對未滿18歲兒少施以凌虐罪刑責外，訂定「檢察機關重大兒虐案件偵辦流程」，推動6歲以下兒童死亡原因檢視機制。

去年，增訂刑法第28章之1「妨害性隱私及不實性影像」罪章，因應新修訂犯罪被害人權益保障法第3章「犯罪被害人保護命令」，辦理多場教育訓練，提升檢察官偵辦案件專業知能，製作例稿供檢察官運用。

衛福部政務次長呂建德表示，去年我國研修並公布施行中華民國刑法、犯罪被害人權益保障法、兒童及少年性剝削防制條例、性侵害犯罪防治法等性暴力防制四法，今年因應違法論壇散布兒少性影像案件，再次研議修正兒童及少年性剝削防制條例。

2019年5月，衛福部訂頒「重大兒童及少年受虐案件司法早期介入及三方（社政、檢警及醫療）合作流程」，加強網絡合作機制；此外，由主管機關提出家庭處遇計畫，協助體內驗出毒品反應的新生兒個案接受轉介治療，保護兒少權益。

高檢署檢察長張斗輝表示，防制重大兒虐案件，有賴各網絡間落實通報機制，檢察官應依法務部所頒訂的偵辦流程積極介入處理，加強與所轄各醫院合作，落實相驗案件6歲以下兒童檢核機制，運用電腦斷層掃描篩檢兒虐案件。

此外，強化性私密影像案件的偵辦流程，多運用犯罪被害人權益保障法之犯罪被害人保護命令；針對「毒寶寶」個案，希望強化各地檢署司法保護中心功能，建置並落實各網絡之通報機制，由毒防中心介入服務，保護懷孕婦女及胎兒身心健康。

今天各地檢署主任檢察官、警政署及衛福部同仁，婦女救援基金會、勵馨基金會、現代婦女基金會與會。衛福部長官、醫師、社政、警政及許多專家學均與會，分享實務經驗，持續督導及協助地檢署辦理相關業務，落實婦幼保護安全決心，建構柔性司法環境。

台灣高等檢察署今舉辦「重大兒虐及私密影像案件偵辦與轉介研討會」，分享實務經驗，落實兒少權益保障。圖／台灣高等檢察署提供
台灣高等檢察署今舉辦「重大兒虐及私密影像案件偵辦與轉介研討會」，分享實務經驗，落實兒少權益保障。圖／台灣高等檢察署提供

法務部 衛福部

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