陳水扁洗錢免訴！北檢三堂會審後提上訴：憂「破窗效應」另3案下場一樣
台北地方法院審理前總統陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案犯洗錢罪一案，判追訴權時效消滅免訴，檢方上訴。據指出，一、二、三審檢察官昨天下午召集專案會議達成共識，由一審偵查檢察官具名上訴。
法院判決陳水扁「買官洗錢案」因追訴權時效完成判免訴，不過，陳水扁還有「侵占總統府公文」、「二次金改國泰併世華」、「教唆偽證」3案未結，3案分別在2013年12月20日、2015年8月31日、2014年1月28日裁定停審中。
檢方專案會議認為，如果「買官洗錢案」因此判決免訴，恐會影響未審結3案的後續發展，且易引發「破窗效應」至未審結3案也「拖」成免訴，因此，決定上訴行使檢察官監督判決的權力。
據了解，台北地院是在今年5月20日落款作成對陳水扁的免訴判決，台北地檢署的收受判決日期是6月3日，至遲，應在6月22日提上訴，不過，因22日遇周休且為確保上訴案的法律時效，決定今天提起上訴。
最高檢調辦事檢察官昨天邀集台灣高檢署、台北地檢署相關檢察官會議，針對台北地院就陳水扁的免訴判決商議是否上訴，「三堂會審」後達成上訴的決議，上訴理由包括「判決有程序瑕疵」、「追訴權時效計算有違誤」。
陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中洗錢，2011年1月13日由前特偵組偵查，後發交台北地檢署在2015年1月19日起訴。
依台北地檢署指控，陳水扁2004年1月收受龍潭購地案賄款時，與妻子吳淑珍共犯洗錢罪，配合吳淑珍將收受的1000萬元支票存入胞兄吳景茂帳戶，再轉為6筆、1740萬元定存。案件2015年1月26日繫屬台北地院，但扁聲請停止審判，台北地院2015年5月13日裁准。
台北地院合議庭認為，洗錢案追訴權時效應自扁犯罪行為終了日即2006年1月25日起計算追訴權時效10年、因審判不能進行而停止期間2年6月合計12年6月，再加計檢察官行使追訴權4年7日、法院行使追訴權3月18日共16年9個月又25天，因此，追訴權時效已完成，判陳水扁免訴。
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