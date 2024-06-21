涉收購連署書！她找人幫郭台銘連署 前桃市議員參選人遭訴

曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，遭檢方起訴指出，為協助鴻海創辦人郭台銘獨立參選，由她負責與郭董陣營聯繫連署及資金調度事宜，委託同屆趙姓市議員參選人以每份200元代價收購連署書，桃園地檢署今天偵結，將蕭女依違反總統副總統選舉罷免法起訴，檢方並以蕭女飾詞狡辯、犯後態度不佳且無悔意，建請法院從重量刑。

起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，由蕭立妍負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，2023年10月2日上午提供趙姓500份空白連署書、5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。同月13日下午，蕭女收取趙取得的138份連署書，再提供300份空白連署書，允諾收齊後將依實際交付份數，扣除已支付的5萬元，補足差額。

蕭女見檢警調於10月下旬發動搜索，26日先逃往中國大陸躲藏遭通緝，27日逮到趙男，現場扣得未交付且已簽署完成297份連署書，經趙供述才知是受蕭女委託，蕭女直到今年3月6日返台落網遭羈押禁見至今。