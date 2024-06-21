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涉收購連署書！她找人幫郭台銘連署 前桃市議員參選人遭訴
曾代表民進黨參選桃園市議員的蕭立妍，遭檢方起訴指出，為協助鴻海創辦人郭台銘獨立參選，由她負責與郭董陣營聯繫連署及資金調度事宜，委託同屆趙姓市議員參選人以每份200元代價收購連署書，桃園地檢署今天偵結，將蕭女依違反總統副總統選舉罷免法起訴，檢方並以蕭女飾詞狡辯、犯後態度不佳且無悔意，建請法院從重量刑。
起訴指出，為了幫郭董衝連署份數，由蕭立妍負責與郭台銘陣營聯繫連署及資金調度，2023年10月2日上午提供趙姓500份空白連署書、5萬元現金，指示趙以發放每名連署人200元方式，對連署人行求期約或交付賄賂。同月13日下午，蕭女收取趙取得的138份連署書，再提供300份空白連署書，允諾收齊後將依實際交付份數，扣除已支付的5萬元，補足差額。
蕭女見檢警調於10月下旬發動搜索，26日先逃往中國大陸躲藏遭通緝，27日逮到趙男，現場扣得未交付且已簽署完成297份連署書，經趙供述才知是受蕭女委託，蕭女直到今年3月6日返台落網遭羈押禁見至今。
檢方認為，蕭女交付趙男5萬元現金及趙先行墊支的3萬元，行賄相關對象時已違反總統副總統選舉罷免法的對於有連署權之人預備、行求、交付賄賂罪嫌，同時指出，蕭女於此案身居主導地位，於通緝到案後非但未能供陳行賄款項來源為何，更飾詞狡辯，企圖以不實事證誤導偵查，顯見犯後態度不佳，且無悔意，建請法院考量從重量刑，以資懲儆。
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