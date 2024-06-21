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陸資未經許可在台設虛擬貨幣交易平台 負責人涉兩岸條例20萬交保
陸資新湃區塊鏈公司從2018年起，未經投審會許可，在台設立亞太易安特公司，建立虛擬貨幣交易平台。台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索8處，訊後諭知亞太易安特負責人胡志龍20萬元交保，3人請回。
據了解中國大陸的新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈」，2018年在台設立亞太易安特科技有限公司，由亞太易安特公司經營「BitAsset」虛擬通貨交易平台。
胡志龍為了隱匿亞太易安特為陸資，未經主管機關投審會許可，在台從事招攬民眾使用該平台，從事虛擬通貨交易等業務活動至今。
檢調昨兵分8路搜索，依涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項等罪嫌，約談胡志龍等人，訊後諭知胡志龍20萬元交保，3名前負責人請回。
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