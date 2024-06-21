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陸資未經許可在台設虛擬貨幣交易平台 負責人涉兩岸條例20萬交保

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

陸資新湃區塊鏈公司從2018年起，未經投審會許可，在台設立亞太易安特公司，建立虛擬貨幣交易平台。台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索8處，訊後諭知亞太易安特負責人胡志龍20萬元交保，3人請回。

據了解中國大陸的新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈」，2018年在台設立亞太易安特科技有限公司，由亞太易安特公司經營「BitAsset」虛擬通貨交易平台。

胡志龍為了隱匿亞太易安特為陸資，未經主管機關投審會許可，在台從事招攬民眾使用該平台，從事虛擬通貨交易等業務活動至今。

檢調昨兵分8路搜索，依涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項等罪嫌，約談胡志龍等人，訊後諭知胡志龍20萬元交保，3名前負責人請回。

台北地檢署調查陸資新湃區塊鏈公司未經投審會許可在台設立亞太易安特公司，建立虛擬貨幣交易平台，亞太易安特負責人胡志龍20萬元交保，3人請回。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署調查陸資新湃區塊鏈公司未經投審會許可在台設立亞太易安特公司，建立虛擬貨幣交易平台，亞太易安特負責人胡志龍20萬元交保，3人請回。圖／聯合報系資料照片

虛擬貨幣

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