ACE王牌交易所詐騙案 北檢第四波搜索約談3分會長、17業務員

國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰及主謀林耿宏等32人，涉嫌勾結詐騙集團招攬投資垃圾幣吸金數億，今年4月底遭起訴。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處、新北市刑大搜索20處，執行第4波偵搜，依涉犯詐欺等罪嫌，訊問3名分會長及17名業務人員。

北檢先前已陸續執行3波偵蒐，今年4月底偵結起訴律師王晨桓等32人。據悉，檢方持續偵查，發現仍有其餘嫌疑人，昨指揮警調執行第4波搜索，拘提20人到案。檢方複訊後，諭知1名劉姓業務員30萬交保、限制出境出海，12名業務員10萬交保、限制出境出海。至於3名分會長則預計今天移送北檢複訊。

曾為國內前3大虛擬貨幣交易商之一「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰勾結自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎等詐團，利用魔券幣、CSO幣、FITC幣、NFTC幣等虛擬貨幣詐財、洗錢，有多位律師參與其中，被害人數超過1200人，損失近8億元。