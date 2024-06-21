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丈夫稱妻被騷擾 持榔頭、菜刀攻擊麵店廚師涉殺人未遂今遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市翁姓男子因不滿王姓男子碰觸妻子背部，今年5月底前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊王男，造成王頭部及手臂受傷。台北地檢署今偵結，依涉犯殺人未遂罪嫌起訴翁，翁在押中。

今年5月25日晚間7點多，32歲的翁前往45歲妻子在北市信義區吳興街經營的麵店，持榔頭衝進廚房，敲擊廚師46歲王姓男子頭部，再從廚房拿菜刀砍殺，造成王頭部、右前臂及左手撕裂傷、右手尺骨骨折，在場員工制止拉開翁，撥打119求救，消防隊將王送醫急救，住進加護病房觀察。

翁妻在台北市信義區吳興街經營麵店，警方在案發後接獲消防局通報趕抵，發現翁站在店門口，身上沾有血跡，將翁逮捕後帶回信義警分局六張犁派出所調查，查扣作案用榔頭及菜刀。

翁坦承動手，稱前一天中午在店內與妻子吃飯，見王從妻子背後走過時碰觸到妻子背部，他認為有騷擾意圖，心生不滿。警訊後警方將王移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押翁獲准。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法殺人未遂罪嫌起訴翁。

今年5月底，台北市翁姓男子前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊廚師王姓男子，王頭部及手臂受傷被送醫急救，台北地檢署今依涉犯殺人未遂罪嫌起訴翁。記者李奕昕／翻攝
今年5月底，台北市翁姓男子前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊廚師王姓男子，王頭部及手臂受傷被送醫急救，台北地檢署今依涉犯殺人未遂罪嫌起訴翁。記者李奕昕／翻攝

北市 廚房 殺人

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