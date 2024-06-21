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將計就計！警副所長被拉進假投資群組 假裝面交180萬逮車手

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶日前接獲詐騙簡訊，依受款帳戶清查發現已有其他民眾受騙匯款，將計就計依指示加入網路投資群組，佯稱欲投資180萬元約出面交車手，當場查獲蘇姓男子涉案，依法送辦，士林地檢複訊後令蘇男3萬元交保。

警方調查，文德派出所副所長陳明昶的LINE帳號遭不明人士拉入「投資群組」，其中成員自稱理財專家、助理等，稱有「飆股、高獲利、高報酬」等，吸引民眾加入股票投資團隊，以匯款或面交方式儲值投資。

陳明昶研判該群組是詐團所組，透過165反詐騙平台清查群組內受款帳戶，發現該帳戶已遭警示，已有其他民眾受騙上當，遂將計就計，佯稱欲面交投資180萬元，與詐團相約內湖區文德路上某超商交易，5月29日中午時分當場查獲前來赴約的面交取款車手26歲蘇男。

據悉，蘇男曾涉詐欺、毒品、偽造文書、毀損等案，當天帶著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其3萬元交保。

警方呼籲，社交網站、通訊軟體、影音平台等充斥各種投資廣告，其中大部分是詐騙廣告，有些還會假借名人、政商名流名義取信民眾，讓民眾步入陷阱，民眾投資應循正常管道，以免上當受騙。

員警5月29日中午時分當場查獲前來赴約的面交取款車手26歲蘇男。記者李隆揆／翻攝
員警5月29日中午時分當場查獲前來赴約的面交取款車手26歲蘇男。記者李隆揆／翻攝
蘇男曾涉詐欺、毒品、偽造文書、毀損等案，當天帶著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案。記者李隆揆／翻攝
蘇男曾涉詐欺、毒品、偽造文書、毀損等案，當天帶著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案。記者李隆揆／翻攝

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