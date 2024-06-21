將計就計！警副所長被拉進假投資群組 假裝面交180萬逮車手
台北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶日前接獲詐騙簡訊，依受款帳戶清查發現已有其他民眾受騙匯款，將計就計依指示加入網路投資群組，佯稱欲投資180萬元約出面交車手，當場查獲蘇姓男子涉案，依法送辦，士林地檢複訊後令蘇男3萬元交保。
警方調查，文德派出所副所長陳明昶的LINE帳號遭不明人士拉入「投資群組」，其中成員自稱理財專家、助理等，稱有「飆股、高獲利、高報酬」等，吸引民眾加入股票投資團隊，以匯款或面交方式儲值投資。
陳明昶研判該群組是詐團所組，透過165反詐騙平台清查群組內受款帳戶，發現該帳戶已遭警示，已有其他民眾受騙上當，遂將計就計，佯稱欲面交投資180萬元，與詐團相約內湖區文德路上某超商交易，5月29日中午時分當場查獲前來赴約的面交取款車手26歲蘇男。
據悉，蘇男曾涉詐欺、毒品、偽造文書、毀損等案，當天帶著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其3萬元交保。
警方呼籲，社交網站、通訊軟體、影音平台等充斥各種投資廣告，其中大部分是詐騙廣告，有些還會假借名人、政商名流名義取信民眾，讓民眾步入陷阱，民眾投資應循正常管道，以免上當受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言