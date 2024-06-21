台中麥當勞2死慘案 夫殺妻後釀雙亡...檢方偵結不起訴
台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場今年1月19日驚傳命案，員工發現1輛賓士車內有1男1女全身是血，其中陳姓女子已明顯死亡，戚姓男子送醫也不治，警方查出2人為前夫妻且事發前剛簽字離婚，當天戚疑要和陳談判卻持刀殺人再輕生，檢方偵辦後考量戚男已死亡，偵結不起訴確定。
台中第四分局調查，陳女（55歲）1月19日早上8點獨自開車進麥當勞停車場，下車離開後直到9時12分再獨自回到駕駛座，1分鐘後戚男（67歲）就走向該車進入右前座，2人即未再離開車輛。
警方鑑識勘查，發現陳女傷勢均集中上半身，研判致命傷位於左胸刺傷，戚男頸部也受有刀傷，研判夫殺妻後再自戕，車內也查扣1把沾血的水果刀，戚被發現時尚存一絲氣息，緊急送醫搶救仍不治。
警方也查出，戚男、陳女案發前一周才簽字離婚，18日也才因家暴官司倒法院開庭，未料隔天就發生憾事。
台中地檢署相驗後，檢察官認為戚男涉嫌持刀殺害妻子，但因戚男已經死亡，且全案非告訴乃論之罪，依刑事訴訟法第252條第6項規定，被告死亡者，予以不起訴處分。
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