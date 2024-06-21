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退役軍官錢耀棟、魏先儀涉共諜 判刑確定均獲緩刑

中央社／ 台北21日電

空軍退役少將錢耀棟、退役中校魏先儀為中國發展組織、吸收軍官。二審判處錢耀棟1年4月徒刑，魏先儀判刑2年，共須支付公庫450萬元，均宣告緩刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

全案緣於，檢調偵辦一起共諜案時，查出香港商人謝錫璋受中國國安系統指示，以經商名義來台發展組織，涉嫌吸收多名退役軍官，這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長與學弟聯繫、餐敘。

檢調調查，謝錫璋為中國情報人員，經常以港商身分來台接觸現任、退役軍官，藉由發展組織，進而伺機刺探、蒐集軍事情報。魏先儀於民國92年間認識謝錫璋，2人經常餐敘而熟識，錢耀棟則透過魏先儀而認識謝錫璋。

檢調查出，謝錫璋來台期間，曾與時任空軍作戰指揮部中將指揮官的張哲平夫婦到桃園遊湖、餐敘。

高雄地檢署於108年間偵辦謝錫璋涉嫌吸收拉攏現役軍官發展組織，展開搜索行動，謝錫璋因此有警覺，不再來台，發展組織的行為才未得逞。直到台北地檢署偵辦後，依違反國家安全法發展組織既遂、未遂罪起訴錢耀棟、魏先儀。

一審台北地方法院認為，錢耀棟、魏先儀為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對國家應有的忠誠，多次邀約台灣現任、退役軍官與中國情報工作人員接觸，以發展組織；魏先儀的行為是既遂，錢耀棟為未遂，雖未對國家社會安全造成損害，但仍有造成一定程度危險，應予譴責。

一審合議庭審酌錢耀棟、魏先儀沒有前科，坦認犯行，已有悔悟等，其中魏先儀年歲已高（民國37年次），判處魏先儀1年10月徒刑，緩刑5年，須支付公庫新台幣60萬元，法治教育課6場次；錢耀棟判刑1年，緩刑4年，須支付公庫30萬元，法治教育課3場次。

案經檢察官上訴，案件由二審台灣高等法院審理。二審認為，魏先儀及錢耀棟曾長年擔任軍職，知悉國家社會安全的重要性，及兩岸軍事對立的緊張態勢，在退役後仍犯國家安全法，應給予非難，原審未充分考量此因素，量刑過輕。

二審指出，撤銷原審判決，改判較重刑度，並均增加支付公庫金額及上法治教育課次數，魏先儀由1年10月改判2年，須支付300萬元、法治教育課10場次；錢耀棟由1年改判1年4月，須支付150萬元、法治教育課5場次，並均沒收未扣案犯罪所得。

二審合議庭考量錢耀棟、魏先儀無前科，坦承犯罪，已認知行為不當，尚無入監服刑的必要，因此仍諭知錢耀棟緩刑4年，魏先儀緩刑5年。

檢察官不服判決，再度上訴三審，最高法院認為，二審判決量刑妥適，今天駁回上訴，全案定讞。

最高法院 檢察官 空軍

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