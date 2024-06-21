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「租私人飛機出遊」挪11億供私人奢豪開銷 台中銀前董座王貴鋒7人起訴

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒，涉嫌在擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，挪用逾11億元供租購超跑、豪車、招待所及私人飛機、行銷贊助等私人豪奢生活之用。新北地檢署今依證券交易法及銀行法特別背信、偽造文書及違反商業會計法等罪起訴王貴鋒、台中銀保經現任董事長賴麗姿、極緻租賃負責人周哲男及若干員工等共7人。

由於王貴鋒事後否認犯行，將私人奢豪行為便稱為公司業務所需，將公司視為己物，心態相當傲慢，檢察官斥為「視公司治理於敝屣，視法律於無物」，認為不處以重刑，難以導正公司治理及回復金融秩序，因此對他求處重刑15年，併科罰金5億元。台中銀行也因忽視存戶及股東利益，內控如同虛設，將王貴鋒私人利益置於最優先，同遭求處5億元罰金。

王貴鋒身為台中銀負責人及該銀行百分之百持股之子公司台中銀保經前負責人，涉嫌於台中銀保經負責人任內，先將董事長核決權限提高至1億元，接著自2014年起，分別以台中銀、台中銀保經租用公務車名義，租購上述豪車、超跑等供私人生活使用，且租期屆滿未將車輛過戶至公司名下，使2公司損失2.5億餘元。

2016年間，王貴鋒甚至以2公司名義，向周男承租龐巴迪私人飛機，除給付1億元保證金，每月租金更高達350至800萬元不等，並多次公器私用帶親友搭機出遊，使公司損失4億餘元。

2014至2018年間，王貴鋒另以台中銀保經名義，向周男租用北市中山區一處豪宅，一樓做為招待所，2樓則由周男讓王貴鋒無償使用，3樓產權則為王的另間公司持有，但王貴鋒耗資逾4千萬裝潢該處3層樓，裝潢費用全向公司報帳，並購買酒水服務，共造成公司損失7600萬餘元。

另外，王貴鋒以台中銀保經名義，常年高額贊助周男所開設的賽車行銷公司，每年金額從數千至上億元不等，歷年來共使台中銀保經損失3.6億餘元。多年來涉嫌以上述手法，共使台中銀、台中銀保經蒙受逾11億元損失。

台中銀董事長王貴鋒涉嫌挪用公款逾11億元，遭新北檢起訴求處重刑。夏淑賢／攝影
台中銀董事長王貴鋒涉嫌挪用公款逾11億元，遭新北檢起訴求處重刑。夏淑賢／攝影

人生 偽造文書 王貴鋒

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