台北市萬華警分局西門町派出所接獲檢舉，轄內長沙路一處大廈套房，疑似有外籍性工作者從事不法色情性交易，警方向台北地院聲准搜索票，昨天凌晨前往套房破門搜索。

警方破門進入大廈6樓套房後，沒有發現性工作者及其他第三者，只看到屋內窗戶未關。

警方懷疑性工作者在警方破門入內前，趁隙爬出陽台要逃離現場，這時警方聽到砰地一聲，趕到外面查看，這才發現性工作者不慎自6樓墜落，人已經躺在地上，送往台大醫院急救無效。

檢警昨天報驗遺體，確認是38歲外籍人士，死因是墜樓重傷不治，目前已透過外交管道，連繫家屬來台處理後事。

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