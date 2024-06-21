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「天下第一檢」誰掌舵？ 前調查局長王俊力意料中雀屏中選

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地檢署前檢察長鄭銘謙派法務部長、高雄高分檢檢察長費玲玲屆期，全國2個檢察長出缺。檢察官人事審議委員會通過4人入圍名單交鄭銘謙圈選2人，鄭今天圈出前調查局長、現任高檢主任檢察官王俊力接掌台北地檢署檢察長。

現年62歲的王俊力司法官學院29期結業，曾任法務部檢察司司長、連江、澎湖、橋頭、桃園地檢署檢察長，尤其他調查局長經歷加持，獲派屬意料中事；另，王俊力政戰學校法律系畢業，是少數有軍方背景的檢察首長。

這次檢察長的布局是鄭銘謙上任後的「處女秀」，從人事晉用規模、選才，觀察得出鄭銘謙的用人哲學以專業、歷練為首，但保守而不出奇招。

檢察長人事案揭曉前，檢察界對鄭銘謙如何規畫布局議論紛紛，尤其，台北地檢署號稱「天下第一檢」，舉凡政治、重大金融、重大弊案都集中於此，「前1個」檢察長是鄭銘謙本人，誰有能力在台北地檢署掌舵？更引發關注。

除王俊力外，此番檢察長輪動及調整幅度「極微小」，現任台南高分檢檢察長朱家崎調派高雄高分檢檢察長，新入圍的檢察長、現任行政執行署署長黃玉垣，則調派台南高分檢檢察長。

檢審會上周提供4人名單給鄭銘謙圈選，4人現職及司法官期別分別是張宏謀（台中高分檢主任檢察官，26期）、黃玉垣（法務部行政執行署署長，28期）、王俊力（台高檢主任檢察官，29期）、鄭鑫宏（台高檢主任檢察官，31期），鄭銘謙今天圈出王俊力、黃玉垣2名「新人」。

法務部行政執行署署長黃玉垣獲派台南高分檢檢察長。圖／聯合報系資料照片
法務部行政執行署署長黃玉垣獲派台南高分檢檢察長。圖／聯合報系資料照片
前調查局長、台高檢主任檢察官王俊力獲派台北地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片
前調查局長、台高檢主任檢察官王俊力獲派台北地檢署檢察長。圖／聯合報系資料照片

檢察官 王俊力 鄭銘謙

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